Mistere vlonjate, në KAS për 6 pikët, jo për Gjokën!

Elton Nika

Flamurtari mund të kalojë nga “ferri” në “parajsë”. Për momentin llogaritë bëhen për qëndrimin në elitë, por vlonjatët besojnë se do t’i rifitojnë 6 pikët e hequra nga Komisioni i Disiplinës në FSHF. Nëse vërtet ndodh që të kthehen 6 pikët, Flamurtari hyn në zonën europiane, sepse shkon 38 pikë, ndërkohë që në 5 ndeshjet e fundit, duke qenë shumë afër me Vllazninë dhe Luftëtarin, ka shansin të kapë vendin e katërt.

6 PIKËT NË KAS – Po si mund të kthehen 6 pikët dhe pse drejtuesit e klubit kuqezi kanë besim për një fakt të tillë? Çështja në fjalë ka kaluar në KAS, siç pohon për gazetën drejtori sportiv i Flamurtarit, Vangjel Laluci. Drejtuesi vlonjatë sqaron kështu se në Komisionin e Arbitrazhit Sportiv në Lozanë nuk ndodhet çështja e borxhit të ish-trajnerit Ernest Gjoka, por ajo e 6 pikëve të hequra kohë më parë nga FSHF-ja, për shkak të borxheve të pashlyera në kohë. Mjaft optimist për kthimin e 6 pikëve është edhe administratori i Flamurtarit, Sinan Idrizi, i cili theksoi se për vlonjatët do të vijë shumë shpejt një surprizë e bukur. Duket se numri 1 i klubit bregdetar ka pasur parasysh pikërisht këtë çështje. “Po, çështja e 6 pikëve të hequra padrejtësisht të Flamurtarit tashmë është në KAS, – konfirmon Laluci. – Në KAS nuk kemi të bëjmë me rastin e ish-trajnerit Ernest Gjoka, sepse ky problem është zgjidhur me anë të një vendimi të marrë nga UEFA, sipas të cilit, klubet që kanë borxhe kreditohen dhe pastaj FSHF-ja i vjel këto detyrime ndaj saj me këste, duke i mbajtur nga e drejta televizive apo të ardhura të tjera. Kjo zgjidhje nuk është vetëm për Flamurtarin, por për shumë klube të tjera, që e dimë fort mirë se kanë probleme me borxhet. Në KAS aktualisht klubi ynë ka dërguar çështjen e rikthimit të 6 pikëve, për të cilat nuk kemi hequr dorë asnjëherë, sepse na janë hequr në mënyre të padrejtë. Gjithmonë kemi besuar te rikthimi i tyre.”

APELI PËR EKIPIN – Drejtori sportiv i klubit vlonjat thekson më tej se skuadra duhet të mendojë për më të mirën në 5 javët e mbetura, duke mos e llogaritur rikthimin e 6 pikëve të hequra. Ai bën apel për vlerësim maksimal, sidomos të ndeshjes me Tiranën, por edhe të atyre në vazhdim: “Nuk duhet të mbajmë mendjen te pikët, që mund të na kthehen dhe fakti se në çfarë pozicioni shkojmë, por të mendojmë për aktualen, ndeshjen e radhës me Tiranën. Në Durrës Flamurtari ka zhvilluar një ndeshje të mirë dhe ka marrë atë që duhej. Barazimi ishte rezultati më i drejtë, ashtu si shkoi loja. Të mos harrojmë se janë tri ndeshje radhazi, ku skuadra është rritur në lojë dhe në përgjegjësinë e saj. Tani të përqendrohemi te ndeshja e radhës në kampionat, pasi kemi përballë Tiranën, që ka të njëjtën kuotë pikësh. E pashë Tiranën në derbi dhe mund të them se u shfaq si një skuadër mjaft e mirë, që luajti futboll me nivel. Si për Flamurtarin, ashtu edhe për kundërshtarin, është një përballje jashtëzakonisht e rëndësishme, ndaj duhet kujdes maksimal. Duhet të pranojmë se kemi një trajner, që di ta përgatisë mjaft mirë ndeshjen. Kemi kualitete në skuadër dhe, edhe pse na mungon Telushi për shkak kartonësh, them se do të bëjmë një ndeshje shumë të mirë dhe do të marrim 3 pikët. Flamurtari duhet të shohë vetëm ndeshjet e tij dhe jo ato të kundërshtarëve, që nuk na interesojnë aspak”, – ka përfunduar për “Sport Ekspres” drejtori sportiv i Flamurtarit, Vangjel Laluci.