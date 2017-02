Milionat nuk mjaftojnë, Tevez eliminohet nga Liga e Kampioneve

Kinezët e kanë bërë Karlos Tevezin lojtarin më të paguar në botë, por natyrisht futbolli është lojë skuadre, për fat të mirë, dhe një fenomen nuk fiton dot i vetëm, nëse luan në një skuadër “bidonash”.

Sot Karlos Tevez zbriti në fushë me Shanghai Shenhuanë, për ndeshjen shtëpiake kundër australianëve të Brisbejn Ror, sfidë me një takim, e vlefshme për Ligën e Kampioneve të Azisë.

Gjithë sytë mbi argjentinasin, por… golat i bëri Brisbejni, fitues 2-0, ndërkohë që Shanghai bëhet skuadra e parë kineze që eliminohet pa kapur fazën e grupeve në Champions, duke dalë mes fishkëllimave të publikut.

FULL TIME | Carlos Who? A world-class performance confirms our qualification for @TheAFCCL! #FEELTHEROAR #AFC2017 pic.twitter.com/soJ3ka0QOZ

