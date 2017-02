Milinkoviç: Vlora e vështirë, dua Luftëtarin e zakonshëm!

Gëzim Beqiri

Përpara nisjes për në Vlorë, ku sot Luftëtari luan ndaj Flamurtarit për rezultat pozitiv, sipas drejtuesve të skuadrës, trajneri Mlladen Milinkoviç, në një konferencë për shtyp, deklaroi se ndeshja do të jetë shumë e vështirë. Ai i druhet në një farë mënyre Flamurtarit dhe nuk bazohet te kriza aktuale e vlonjatëve: ”Nuk mendoj se Flamurtari është skuadër e dobët. Ka pasur edhe më parë probleme, ashtu si në ndeshjen e fazës së parë, kur na mundi thellë. Mendoj se nesër (sot) ndaj nesh do të jetë ndryshe në lojë. Jemi në pozita më të mira se Flamurtari për momentin, por kundërshtari është nga skuadrat më të mira të Superligës. Ka problem mungesat, për shkak të kartonëve dhe disa dëmtimeve, por ndodh që skuadra në të tilla raste mobilizohet më shumë. Por ne do të jemi seriozë dhe do të luajmë si deri tani. Pretendojmë një rezultat pozitiv, çka kupton se nuk duhet të humbim. Në fushën e vet Flamurtari është shumë i fortë dhe problem për ne mund të jetë vetëm gjendja e terrenit. Do të mundohemi t’i përshtatemi dhe të dalim në lojën tonë, që ka më shumë elementë teknikë. Grupin e kemi të plotë, me përjashtim të dy afrikanëve, të cilët, edhe pse i kemi federuar, ende nuk kanë ardhur në Gjirokastër. Si gjithmonë, do të vendosim pak orë para ndeshjes për futbollistë, të cilët do të dalin të parët në fushë, por pak a shumë dihet kush do të jenë. Nëse do të këtë një ose dy ndryshime, bëhet vetëm për arsye taktike. Do të udhëtojmë sot (dje) drejt Vlorës, në mënyrë që futbollistët të jenë sa më qetë përpara ndeshjes”, – është shprehur trajneri i Luftëtarit, Milinkoviç.