Milinkoviç theyn Kukësin: Për të ardhmen flasim së shpejti

Trajneri i Luftëtarit, Mlladen Milinkoviç, ka kompletuar me sukses misionin e nisur verën e shkuar, por ende nuk ka marrë fund, sepse nëse Skënderbeu fiton kupën, Luftëtari do të luajë në Europa League. Për këtë arsye, serbi tregohet i matur dhe lë gjithçka pezull për të ardhmen e vet, duke folur pas fitores ndaj Kukësit.

“Përgëzoj Kukësin për titullin. Ne fituam dhe jam i kënaqur që jemi skuadra e vetme që i kemi mundur, por patëm pak fat. Kukësi ishte më mirë në pjesën e dytë dhe humbi 3-4 raste të pastra.

“E ardhmja? Së pari, dua të them që kam qenë shumë i lumtur këtu këtë sezon, kemi arritur rezultate të shkëlqyera, kemi pasur harmoni të jashtëzakonshme me të gjithë, dolëm në vendin e katërt. Kontrata përfundon në muajin qershor, agjencia ime do të bisedojë me klubin dhe do të shohim”.