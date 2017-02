Milinkoviç, kritika të ashpra për humbjen e fundit

Gëzim Beqiri

Përpara fillimit të stërvitjes së djeshme, trajneri i Luftëtarit, Mlladen Milinkoviç, i ka mbajtur futbollistët për më shumë se 20 minuta në këmbë, duke u treguar kritik ndaj tyre për paraqitjen jo të mirë në ndeshjen ndaj Flamurtarit, sidomos për nivelin jo të kënaqshëm të pjesës së parë. Edhe pse me përkthyes, dukej qartë në ligjëratën e Milinkoviçit pakënaqësia për paraqitjen e dobët dhe daljen nga detyrat taktike të disa lojtarëve. Milinkoviç nuk u ndal në kritikën e tij në emra të veçantë, duke lënë të kuptohej se përgjegjësia ishte e të gjithë grupit. U ka kërkuar më shumë përqendrim në ndeshjet e ardhshme, sidomos ndaj Korabit të dielën, duke u kujtuar edhe një herë se nuk duhet nënvlerësuar asnjë skuadër. Korabi ka shpresën e fundit në Gjirokastër dhe duhet pasur kujdes. Fitorja e Luftëtarit jep më shumë garanci në përmbushjen e objektivit, kurse çdo rezultat tjetër e çon në zonën, ku ndodhen disa skuadra të tjera, që rrezikohen për rënien nga kategoria.

Pas analizës ekipi filloi stërvitjen. Tre portierët nuk u përfshinë në analizën e trajnerit, duke u stërvitur veçmas. Në mungesë të portierit Roko, i cili është huazuar në ekipin e Butrintit, është afruar portieri i U-19-ës, Qyrani.

RROCA – Autori i golit të vetëm për Luftëtarin në takimin ndaj Flamurtarit, Eduard Rroca, për ”Sport Ekspres” u shpreh: ”Nuk zhvilluam një pjesë të parë të mirë ndaj Flamurtarit dhe u ndëshkuam me dy gola. Me gjithë lojën e mirë në pjesën e dytë, nuk mundëm të evitonim humbjen. Nuk duhet konsideruar tragjike, sepse kemi forca dhe mundësi të rikuperojmë gjithçka dhe t’u kthehemi rezultateve pozitive. Do të kërkojmë fitoren me çdo kusht ndaj Korabit dhe çdo skuadre tjetër në vazhdimësi. Jemi në gjysmën e garës dhe asgjë nuk duhet konsideruar e përfunduar. Gara do të jetë edhe më e fortë dhe të gjitha ekipet do të kërkojnë fitoren. Këtë do të kërkojë ndaj nesh edhe Korabi, por nuk na lejohet të gabojmë dy herë. Kemi nxjerrë konkluzionet e duhura nga humbja me Flamurtarin dhe, përveç shkaqeve objektive, përgjegjësia më e madhe bie mbi ne futbollistët. Duhej përqendrim më i madh në lojë, duke iu përshtatur një terreni, që ne nuk jemi mësuar të luajmë. Pavarësisht humbjes, jemi brenda objektivit, por që të kemi më shumë siguri duhet të mos bëjmë lëshime ndaj çdo skuadre, në mënyrë që më afrimin e mbylljes së sezonit, siguria për të qëndruar në Superligë të jetë më e madhe. Të mos e lëmë këtë ta zgjidhim në ndeshjet e fundit”.