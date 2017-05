Milinkoviç i demoralizuar: Për 4 ditë hodhëm poshtë 8 muaj punë

Mlladen Milinkoviç ka mbetur mjaft i zhgënjyer nga barazimi në Shkodër, me dy pikë që i ikën nga duart në shtesë, ashtu si barazimi në Laç fundjavën e shkuar.

Duke folur në “Gol pas Goli” në Supersport, trajneri serb u shpreh: “Jemi shumë të zhgënjyer, në këto katër ditë kemi shkatërruar të gjithë atë që kemi bërë në 8 muaj. Djemtë u munduan, luajtën shumë mirë, por kur nuk shënon nga këto raste të pastra, me Rexhinaldon apo me Abazajn, futbolli është lojë e tillë që të ndëshkon në çdo moment. E patë sot se me Ramadanin në qendër ekipi është diçka tjetër. Nuk desha të flisja për këtë periudhë ku ai ishte i dëmtuar se sa i rëndësishëm ishte për ne. Ai është i vetmi në qendër që e kontrollon skuadrën, nuk ishte gati për 90 minuta dhe kur doli, e humbëm mesfushën. Kjo është arsyeja pse u ndëshkuam”.

Gjithsesi, vendi i katërt është plotësisht i arritshëm në fund të sezonit: “Ka edhe tre ndeshje, do të mundohemi të bëjmë më të mirën për vendin e katërt, se është e padrejtë të mos përfundojmë. Për 17 ndeshje e kemi mbajtur këtë vend dhe besoj se e meritojmë ta mbajmë”.