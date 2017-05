Milani synon të “plaçkitë” Atalantën

Me sigurimin e vendit të gjashtë, Milani ka nisur fuqishëm merkaton dhe asnjë klub në Serinë A nuk po tregohet aq aktiv sa kuqezinjtë, që me të drejtë kanë nisur punën shumë herët, sepse skuadra duhet rindërtuar thuajse totalisht.

Pasi është konfirmuar blerja e qendërmbrojtësit Musakio nga Vijareali, Milani po bëhet gati të mbyllë disa operacione të tjera.

Në plan të parë bisedimet me Atalantën: drejtori sportiv Masimiliano Mirabeli është takuar sot me kolegun e tij Xhovani Sartori, duke mbyllur detajet e fundit për mesfushorin Frank Kesie. Mesfushori nga Bregu i Fildishtë ka pranuar me kohë ofertën e Milanit dhe tashmë pritet vetëm miratimi i Atalantës për të zhbllokuar gjithçka dhe për të hedhur firmat.

Nuk është vetëm Kesie në shënjestër, sepse Milani ka kërkuar informacion edhe për dt titullarë të tjerë të Atalantës: i pari është Andrea Konti, mbrojtës shumë i talentuar, i cili do të rregullonte krahun e djathtë të mbrojtjes kuqezi, ndërsa i dyti është sulmuesi Alehandro “Papu” Gomez, i cili do të ishte zëvendësi ideal për Deulofeun, nëse Barcelona nuk e lëshon.