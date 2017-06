Milani supergoditje, Andre Silva kryen kontrollet mjekësore

Andre Silva mund të konsiderohet sulmuesi i ri i Milanit, që po përjeton një verë të çmendur, si asnjëherë këto vitet e fundit.

Milani kinez e ka seriozisht dhe përveçse ka nisur spastrimin, po bën edhe blerje të shkëlqyera, me lojtarë mjaft të rinj që po shkojnë në Milano.

Pas Musakios, Kesit dhe Rikardo Rodrigezit, tashmë është praktikisht kuqezi Andre Silva, i cili po kryen kontrollet mjekësore rutinë, para firmave dhe prezantimit.

HERE HE IS! Andre Silva has arrived for his Milan medical at La Madonnina clinic. #welcomeAndreSilva ??? pic.twitter.com/P6vOP1ImTI

— TheMilanBible (@TheMilanBible) June 12, 2017