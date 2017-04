Milani rikthen legjendën e parë

Paolo Maldini refuzoi para pak kohësh, duke pretenduar takimin me pronarët e rinj dhe duke kërkuar një rol të rëndësishëm në klub. Megjithatë, Milani nuk ka hequr dorë nga ideja e kthimit të figurave të rëndësishme të së shkuarës në klub.

Pronarët e rinj e kanë të qartë se duhet të krijojnë një lidhje sa më të fortë me tifozët, ndaj duan patjetër disa figura të rëndësishme të epokës së artë dhe tashmë emri i parë që rikthehet të marrë një pozicion me peshë është Franko Barezi.

Ish-qendërmbrojtësi legjendar ka qenë ambasador i Milanit nëpër botë, por tashmë mund të marrë një pozicion më të rëndësishëm.

Administratori i deleguar Marko Fasone u takua dje me gjithë punonjësit e Milanit dhe Barezi ishte i ulur në rreshtin e parë.

Fasone ka kërkuar unitet në çdo drejtim dhe gjithashtu ka takuar sonalisht Barezin, me të cilin është ndalur më gjatë pas mbledhjes, ndërsa bashkë me Barezin do të jetë edhe Filipo Gali në stafin e ri drejtues.