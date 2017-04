Milani në punë, bllokon talentin e Atalantës

Frank Kesié, Kesjë apo Kesi, pak rëndësi ka si i lexohet emri, sepse e rëndësishme është që 20-vjeçari që ka shpërthyer këtë sezon tek Atalanta kërkohet tashmë nga gjysma e Europës.

Klubi që është më pranë tij është Milani, siç zbulon sot calciomercato.com, që raporton se Milani ka mposhtur konkurrencën e Romës, duke gjetur marrëveshjen me mesfushorin nga Bregu i Fildishtë.

Propozimi i Mirabelit dhe Fasones është 1.8 milionë euro neto në vit, plus bonuse, ndërsa Roma vërtitej te 1 milion eurot.

Marrëveshja me agjentin e mesfushorit është arritur të mërkurën dhe më pas Zhorzh Atangana ka informuar edhe Romën për ecurinë e bisedimeve me Milanin, që javën e ardhshme do t’i bëjë ofertën zyrtare Atalantës: mbi 25 milionë euro! Nëse kjo ofertë nuk e bind Atalantën, Roma mund të përfitojë, ndaj nuk është mbyllur ende gjithçka.