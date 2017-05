Milani kërkon Belotin, por Torino kërkon shifra absurde

Torino është një ndër klubet që me siguri do të pasurohet këtë verë në Itali, sepse ka në gjirin e vet një fenomen si Andrea Beloti, sulmues i kompletuar dhe me të ardhme të madhe.

Kjo ka bërë që shumë klube të vihen në garë për të dhe tashmë është edhe Milani.

Presidenti Urbano Kairo e ka tepruar, duke vendosur çmimin 100 milionë euro për yllin e vet, shifër që asnjë klub në botë nuk pranon ta paguajë. Megjithatë, mediat në Itali raportojnë se Milani është gati të ofrojë 50-60 milionë euro, duke përfshirë në bisedime edhe disa lojtarë. Gabriel, Zapata, Gustavo Gomez, Paletta, Poli, Kucka e Lapadula janë në listën e lojtarëve të panevojshëm te Milani, por Torino dëshiron mbrojtësin Davide Kalabria.

Te Milani po mendohen, duke hedhur sytë edhe nga Atalanta për anësorin që ka shpërthyer këtë sezon, Andrea Konti.