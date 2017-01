Milani heq qafe pagën e frikshme të Luiz Adrianos

Faleminderit, Spartak! Film me regji italo-ruse dhe aktorë kryesorë Luiz Adrianon e Adriano Galianit.

Ky i fundit ia ka dalë mbanë të rregullojë një gabim trashanik, sepse e bleu Adrianon për 8 milionë euro nga Shahtar Doneck kur ishte 6 muaj larg fundit të kontratës (!) dhe i garantoi një pagë prej thuajse 5 milionë eurosh neto në sezon, deri në vitin 2020, një çmenduri për Serinë A.

Pas një viti e gjysmë të dështuar, ku refuzoi edhe transferimin në Kinë, braziliani pranon ofertën e Spartakut të Moskës, që ka bërë një sakrificë të madhe, me shpresën se do të fitojë titullin në Rusi.

Milani firmos dhe falënderon, me shpresën se Luiz Adrianos nuk do t’i prishet mendja si në Kinë, kur shkoi, u prezantua dhe nuk firmosi.

Tani Milani po shet si sukses faktin se po kursen rreth 25 milionë euro në total, me paga e taksa, por dështimi është i dukshëm: 6 gola në 34 ndeshje në total, Luiz Adriano ikën me xhepat plot dhe nuk do ta mbajë mend askush për mirë.