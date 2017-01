Milani gjen pasardhësin e Niangut

M’Baje Niang u largua në huazim tek Uotfordi dhe pasuesi i tij është sërish një huazim, sepse Milani ka zgjedhur Lukas Okampos për të zëvendësuar sulmuesin francez.

Argjentinasi 22-vjeçar ka shkëlqyer në pjesën e parë të sezonit te Genoa (3 gola në 14 ndeshje), ku është në huazim nga Marseja, ndaj Milani duhet të gjejë marrëveshjen edhe me klubin francez.

Gjithsesi, gjithçka është thuajse e kryer, ndaj edhe Milani ka prenotuar vizitat mjekësore për nesër, me sulmuesin argjentinas që do të nisë stërvitjen me kuqezinjtë javën e ardhshme.

Nëse deri në maj Okampos do të bindë, Milani do të ketë të drejtën e blerjes përfundimtare.