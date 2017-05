“Milani dhe Interi tani kanë para po aq sa Juventusi”

Agjenti i njohur italian, Andrea D’Amiko, në një intervistë të dhënë për mediet italiane, duke folur për merkaton, ka sqaruar faktin se Milani dhe Interi, me afrimin e pronarëve kinezë, tashmë kanë para po aq sa Juventusi, edhe pse duhet të projektojnë dhe lëvizin me kujdes, pasi fair play financiar duhet të respektohet. “Kanë shumë para tani, po aq sa Juventusi. Mund të blejnë këdo në merkato dhe do ta shihni se s’do të tremben nga çmimet. Por, sigurisht, Juventusi ka organizim që ka krijuar me kalimin e viteve,ndaj kjo është vetëm diferenca. Megjithatë, këtë verë, dy milanezet do të investojnë goxha”.