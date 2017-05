Mici: Tani duam kupën, por me arbitër ndryshe

Leonard Trebicka

Gledi Mici ishte i pari lojtar i Skënderbeut i cili provoi “dorën e hekurt” të Enea Jorgjit në Kukës. Në dyluftimin me Pejiçin ai pësoi një tërheqje muskulore dhe u ndëshkua me karton të kuq. Sot do të shkojë në Serbi për një riaftësim sa më të shpejtë te Marijana, ku aktualisht ndodhet edhe Latifi. Mici thekson në një intervistë për “Sport Ekspres” se Skënderbeu meritonte titullin, por nuk do ta mbyllë pa trofe sezonin, pasi do të fitojë Kupën e Shqipërisë.

– Mici, pak ditë më parë u mbyll çështja e titullit me humbjen në Kukës. Si ndiheni tani?

– Na vjen keq dhe jemi të gjithë shumë të mërzitur. Na iku dëm gjithë mundi dhe djersa e derdhur për një sezon të tërë. Por nuk kemi çfarë të bëjmë.

– Sipas jush, çfarë ndodhi në Kukës me gjykimin?

– E panë të gjithë dhe nuk është e nevojshme ta them tani pas disa ditësh se çfarë ndodhi. Nuk ia vlen të merremi me atë takim, që na la një ndjesi shumë të hidhur. Ka gabime njerëzore edhe nga arbitrat, por jo, ajo që bëri Jorgji ishte çmenduri.

– Mund të na e thoni sinqerisht, e shtytë Pejiçin?

– Ishte një dyluftim i barabartë në fushë për të marrë topin, duket edhe nga pamjet. Ishim duke vrapuar të dy krah më krah me Pejiçin dhe nuk kam bërë faull. Pejiç ra vetë dhe kur gjyqtari vërshëlleu mendova se ma dha mua faullin, pasi nuk e preka aspak. Kur pashë kartonin e kuq, u tërbova krejtësisht dhe zura kokën me dorën. S’e besoja, që Jorgji ta fillonte aq keq atë finale.

– Tani çdo gjë ka marrë fund. Ju keni humbur Partizanin, por rrezikoni edhe finalen e kupës. Jeni i dëmtuar?

– Po, jam i dëmtuar. Në dyluftimin me Pejiçin pësova një tërheqje pas kofshës. Dola me karton të kuq dhe kjo ishte edhe më keq, ndaj gjatë këtyre ditëve e kam ndjerë shumë mërzinë.

– Sot do të takoheni me Latifin në Serbi?

– Ky është plani për momentin, që të nisem për në Serbi, ku me ndihmën e fizioterapistes së njohur mund të rikuperohem në kohë rekord. Shpresoj të bëj më të mirën atje dhe të kthehem i gatshëm për finalen e Kupës së Shqipërisë. Kam shumë besim se do t’ia dal, sepse teknika e saj ka dhënë rezultat te futbollistët e tjerë të Skënderbeut. Mendoj se pas dy ditësh në Serbi do të rikthehem për të qenë pranë ekipit në stërvitje.

– Të shtunën luhet ndeshja me Partizanin, ku ju mungoni, por edhe shumë titullarë si Latifi, Osmani, Radas, Lilaj…

– Më vjen keq që mungojnë kaq shumë lojtarë, por është një ndeshje, që duhet fituar nga ana jonë. Mbi të gjitha, është ndeshje prestigji dhe trepikëshi ka rëndësi për statistikat, pasi nuk vlen më për titull.

– Ju ka mbetur vetëm finalja e Kupës së Shqipërisë. Mendoni se këtë trofe do ta bëni tuajin apo keni “frikë”?

– Nuk besoj se do të ketë ndonjë situatë si ajo me Jorgjin. Jemi një ekip që nuk jemi marrë asnjëherë me gjyqtarët, këtë e dinë të gjithë. Shpresoj që arbitrimi ndaj Tiranës të jetë sa më i drejtë dhe jam i bindur se do ta fitojmë këtë trofe. Ne e kishim si objektiv edhe nëse do të fitonim titullin, ndërsa tani jemi dyfish të motivuar për Kupën e Shqipërisë.

– Skënderbeu e mbyll në vend të dytë apo të tretë? Cili është parashikimi juaj?

– Në vend të dytë do ta mbyllim, por meritonim vendin e parë. E meritojmë edhe trofeun e Kupës së Shqipërisë.

– Çfarë do t’u thoni shokëve të ekipit para ndeshjeve me Partizanin dhe Tiranën?

– (Qesh) Në fakt, janë ata që duhet të më thonë mua, sepse ata janë mësuar me shumë tituj. Doja shumë, që këtë vit ta merrja të parin me Skënderbeun. Janë të mrekullueshëm dhe jam i bindur se të gjithë mezi presin tani të fitojmë trofeun e Kupës së Shqipërisë.

– Sezon i mirë ky për Micin, si e mendoni në aspektin individual?

– Me ardhjen e Dajës në krye të stolit ndryshuam shumë në lojë dhe në rezultate. Arritëm 9 fitore radhazi dhe e meritonim titullin. Përderisa nuk e morëm, nuk ishte sezon i shkëlqyer, pasi për çdo futbollist barometër është trofeu. Isha 100% i bindur se do ta merrnim këtë trofe, por kisha harruar gjyqtarin.

– Skënderbeu në Europa League këtë verë. Sa larg shkon?

– Kam besim se me koeficientin që kemi, do të shkojmë deri në grupet e Europa League. E kemi një përvojë të gjithë dhe do të arrijmë edhe këtë herë të shkojmë larg.