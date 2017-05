Mici e pësoi në Kukës, shihni si u trajtua dje një rast identik në Holandë

Në Holandë u luajt dje ndeshja NAC Breda-NEC Najmegen, vajtja e finales play-off, me njërën skuadër që do të luajë në Eredivisie sezonin e ardhshëm. Në fundin e pjesës së parë, në minutën e 42-të, ndodhi diçka që duket identike me kartonit e kuq të Gledi Micit në Kukës, ku mbrojtësi i Skënderbeut u ndëshkua me karton të kuq që në fillim të ndeshjes, pas një faulli ndaj Pejiçit, ku në fakt dukej një duel krah më krah dhe i kuqi u duk shumë i ekzagjeruar.

Identike ngjarja e Holandës: një sulmues i NAC Bredës shkon drejt portës, duel me një mbrojtës dhe mbajtje fanelle nga të dy, por rrëzohet vetëm sulmuesi dhe arbitri jep faull dhe karton i kuq për mbrojtësin mik, si lojtari i fundit. I habitur, mbrojtësi i ndëshkuar doli nga fusha duke buzëqeshur me ironi, pasi ndryshe nga ne, në Holandë nuk i hidhen në fyt arbitrit.

Megjithatë, arbitri i katërt thirri kryesorin, u konsultuan, panë pamjet filmike dhe i famshmi VAR (Video Assistant Referee – Arbitri ndihmës që ndjek ndeshjen në video dhe sinjalizon gabimet te 11-metërshat, kartonët e kuq, apo topi i përplasur mbi vijën fatale) ishte vendimtar: mbrojtësi nuk kishte shkaktuar faull, sepse e kishte pësuar i pari tërheqjen nga fanella dhe vendimi i ndryshua, mes habisë totale. Kartoni i kuq u anulua dhe arbitri shpjegoi se kishte gabuar duke akorduar faull dhe karton të kuq. Natyrisht, në Superiore teknologjia nuk është e lehtë të aplikohet, por nëse disa episode do të shiheshin nga arbitri i katërt dhe kryesori në video, me siguri shumë polemika do të ishin evituar.