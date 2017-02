Mezani me besim në Shkodër, kthehet Telushi

Elton Nika

Ndeshje rivalësh në Shkodër, por për ironi të fatit jo rivalitet titulli, por rivalitet mbijetese. Përballen në “Loro Boriçi” dy shkolla nga më të njohurat e futbollit në vend dhe që sot kërkojnë maksimumin e pikëve për të forcuar pozitat. Vlonjatët duan një tjetër rezultat pozitiv pas atij me Luftëtarin, duke përfituar nga fakti që në Shkodër luhet futboll i hapur.

MEZANI – Trajneri i Flamurtarit, Gentian Mezani, thekson se në ekip nuk ka presion dhe se fitorja me Luftëtarin i ka bërë lojtarët më optimistë. “Situata është e qetë dhe nuk jemi nën presion, nuk ka pse të ndodhë kjo, – shprehet trajneri i Flamurtarit. – Vllaznia është ndeshje e radhës në kampionat dhe duam të vijojmë me rezult pozitiv. Fitorja me Luftëtarin ishte shumë e rëndësishme dhe kemi fituar disi qetësinë, por jo të vetëkënaqemi, pasi në këtë mënyrë do të gabonim rëndë. Luajmë përballë një skuadre cilësore, një rivali të denjë në çdo momente. Aq më shumë në këtë moment, kur në renditje jemi shumë pranë dhe mbetet një nga rivalët e drejtpërdrejtë. Synimi ynë është rezultati pozitiv, sepse një humbje në këtë takim do të bënte që Vllaznia të na largohej në renditje. Patjetër që do të jemi me “këmbë në tokë”, të vëmendshëm gjatë gjithë 90-minutëshit. Lojtarët i kam parë gjatë gjithë kohës në maksimumin e tyre në stërvitje, ndaj dhe kam besimin maksimal se do të marrim pikë në Shkodër. Luajmë në një stadium mjaft të mirë dhe ndaj një skuadre, që të lejon të luash futboll, si dhe para një tifozërie të mrekullueshme, ndaj dhe nuk kam dyshime se do të luhet një futboll shumë i bukur. Besëlidhja? Jo, në asnjë mënyrë nuk mendojmë për të. Vëmendja jonë është vetëm te Vllaznia. Në asnjë moment nuk e kemi përmendur takimin e Kupës, por vetëm kampionatin. Nuk mund të mendojnë një tjetër takim para kësaj transfertë shumë delikate. Duam vazhdimësinë në kampionat, sepse duam të përmirësojmë pozitat sa më parë. Në Shkodër do të jetë një ndeshje shumë e vështirë, por edhe e bukur, sepse Flamurtari dhe Vllaznia, pavarësisht se ku luajnë, prodhojnë futboll”.

MUNGESAT – Edhe në ndeshjen e sotme trajneri Mezani do të ketë disa mungesa, por nuk justifikohet asnjëherë me këtë element. Të paktën sot do të ketë në fushë edhe kapitenin Telushi. “Çdo lojtar që zbret në fushë, jep maksimumin dhe kjo është me e sigurt se gjithçka tjetër. Flamurtari është një skuadër, që ka lojtarë në çdo repart, ka organikë të mirë. Të shohim Vllazninë dhe të marrim rezultat, pasi është shumë e rëndësishme kjo ndeshje për ne”, – përfundon trajneri Mezani.

AXHENDA – Flamurtari ka shkuar një ditë para ndeshjes në Shkodër. Skuadra vlonjate ka zhvilluar dje, rreth orës 11:00, stërvitjen e fundit, ku stafi teknik ka dhënë porositë e fundit për ndeshjes me Vllazninë. Rreth orës 15:00, pasi skuadra ka konsumuar edhe drekën, është nisur drejt Shkodrës.

FORMACIONI / Rikthimet, vetëm Telushi i sigurt

Flamurtari nuk do të ketë sot të gatshëm Berishën dhe Shkodrën, të dy të dëmtuar, si dhe Zeqirin të pezulluar nga klubi. Janë rikthyer në stërvitje Beqaj, Radoviç dhe Rniç, por aktivizimi i tyre ndaj Vllaznisë duket shumë i vështirë. Ndërkohë, dy brazilianët janë grumbulluar, por do të vendoset para ndeshjes në lidhje me aktivizimin e tyre. Mauricio Leal pritet ta nisë nga stoli, ndërsa për Linekerin ka shumë pak mundësi të luajë. Ka një balotazh mes Shehajt dhe Nezirajt, ndërsa Telushi e nis nga minuta e parë, ashtu si edhe Hyseni.

Formacioni i mundshëm i Flamurtarit

Frashëri; Jakovljeviç, Veliu, Kuqi, Mersini; Hyseni, Telushi; Neziraj, Alvesh, Fazlliu; Bushiç

Bilanci i VLLAZNIA-FLAMURTARI

– Ndeshja e parë u luajt në vitin 1930, në Vlorë, dhe u mbyll në barazim, 1-1.

– Tepër të rëndësishme 2 finalet për titullin kampion. E para në Vlorë, më 7 korrik 1946 (2-0 për Vllazninë, shënues P.Mirashi 4’, 58’), dhe tjetra një javë më vonë në Shkodër, ku Vllaznia fitoi 3-0, (shënues Helipiani 5’, Çoba 51’, Shaqiri 80’).

– Ndër rezultatet më të thella të shkodranëve janë 8-0, që përsëritet 3 herë, më 17.06.1934, 19.l0.1952 dhe 06.02.1999.

– E fiksuar si ndeshje me shumë emocione e gola ka qenë fitorja 5-4 e Vllaznisë më 07.05.1973. Në 30 minutat e para vlonjatët kanë kryesuar deri në 3-0, pastaj gjithçka u përmbys.

– 4 ndeshje janë luajtur në fusha asnjanëse. Më 06.11.1991 në Kavajë (1-1), më 23.02.1992 në Tiranë (3-0), më 04.08.1997 (1-1) dhe në Elbasan, më 21.02.1998 (0-0).

– Ka mbetur si një detaj ndeshja e 04.05.2011, në Shkodër. Rezultati ishte 1-0 dhe vlonjatët nuk lejojnë një penallti të shkodranëve të gjuhet dhe braktisin fushën. Fitore në tavolinë për Vllanzinë 3-0.

– Dy ndeshje të tjera janë dhënë në tavolinë, më 07.05.1950 në Shkodër 2-0 dhe më 25.07.1954 në Vlorë 3-0.

– Në 160 ndeshje Vllaznia ka fituar 73 herë, Flamurtari 51 dhe 36 barazime.

Përgatiti: FATMIR EFICA