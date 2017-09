Metaj: Juliano është fajtor, ekipi jashtë garës për titull

Ish-kampioni me Partizanin: Një mbrojtje e çoroditur, një mesfushë apatike, një sulm anonim. Trajneri nuk e ka të gjatë. Demi gaboi që futi Moxhin në një realitet që se njeh

Ish-futbollisti i Partizanit, Sokol Metaj, është shumë i zhgënjyer me performancën e ekipit të kuq deri tani. Trajneri ka shprehur hapur pakënaqësitë me trajnerin Mark Juliano, i cili sipas tij nuk ka dhënë asgjë. Metaj guxon të hedh edhe bast se italiani nuk do ta ketë të gjatë në pankinë dhe Partizani me të është që tani jashtë garës për titull. Ish-kampioni i Shqipërisë në edicionin 1992-93’ me fanellën e kuqe mendon se edhe lojtarët nuk janë në nivelin e duhur, pavarësisht se presidenti Demi ka investuar shumë për ekipin e tij. Në një intervistë për “Sport Ekspres”, Metaj flet pa doreza.

– Para se të flasim për ndeshjen ndaj Skënderbeut, a mendoni se ky Partizan ia ka arritur qëllimit për t’u ndërtuar për kampion?

– Presidenti Demi ka bërë një investim të madh në skuadrën e Partizanit, por me çfarë pashë me syrin e ish-futbollistit, mendoj se ekipi çalon në të 3 repartet. Mbrojtja, mesfusha dhe sulmi nuk po funksionojnë dhe fajin për këtë e ka Juliano. Për t’u shpallur kampion duhet të kesh lojtarë që bëjnë diferencën në çdo skuadër. Nuk e di, mendoj se edhe trajnerët e huaj nuk janë shumë të suksesshëm. Java e 3-të dhe Juliano nuk ka shfaqur asgjë, asnjë lojë. Ekipi është shumë i dobët.

– Për të kaluar nga syri i ish-futbollistit, te ai i trajnerit, ku po gabon Juliano sipas jush?

– Ideja është që Partizani nuk po shfaq rivalitet, nuk po dhuron përformanca të mira. Nuk po arrin të krijojë atë unitet ndërmjet lojtarëve. Lojtarët e afruar nuk po gjejnë harmonizimin. Një ekip si Partizani ka një fanellë shumë të rëndë, por ka mangësi të mëdha. S’ka futbollistë që marrin përsipër daljen nga kriza. E pashë edhe në sfidën ndaj Skënderbeut, nga minuta në minutë, atyre “i binin bateritë”. Ra loja e Partizanit, kur në të njëjtën kohë, Juliano deklaronte se do e shihni ekipin tim, por nuk po shohim asgjë. Kam respekt për Demin, pasi është korrekt dhe i njeh mjaft mirë profesionistët, ia lë në dorë atyre. Tashmë është java e tretë dhe Juliano s’ka çfarë të shfaqi më.

– Po thoni se trajneri duhet të zëvendësohet?

– Atë nuk e vendos dhe nuk e di unë, por nuk ka shfaqur një lojë të bukur. Partizani nuk ka lider. E theksoj me të madhe se nuk ka atë “brumin që të prodhojë bukën e mirë”. Juliano është afruar për të dalë kampion, kushtet i ka pasur, i janë ofruar të gjitha.

– Ju folët për Julianon, por pas tij është Moxhi, a ishte i drejtë afrimi i tij?

– Dihet se kush është Moxhi. Kapacitetet e tij janë të jashtëzakonshme, super koordinator. Vështirësitë në Shqipëri dihen. Mendoj se ai është futur në një realitet të panjohur, pasi profesionalizëm nuk ka në Shqipëri dhe është i vonuar. Demi e ka futur Moxhin në një nivel amatorizmi, pasi dihet se shumica e lojtarëve nuk janë shumë profesionist. Afrimi i Moxhit është i gabuar, pasi është në një realitet të ndryshëm për të. Ne nuk kemi fusha, nuk kemi akademi, nuk kemi lojtarë dhe trajnerë profesionistë dhe në këtë prizëm mendoj se është i gabuar afrimi i tij te Partizani.

– Çfarë duhet të kishte bërë ndryshe Partizani në ndeshjen ndaj Skënderbeut?

– E ndoqa me vëmendje nga fillimi në fund. Një mbrojtje e çoroditur, një mesfushë apatike, një sulm anonim. Nuk dua të analizoj Çanin se ka vlerat e tij, por sulmi ishte anonim, mesfusha e çoroditur dhe mbrojtja e hallakatur. Baza e futbollit modern është mbrojtja, mesfusha i jep temp, ndërsa sulmi konkretizon. Asnjë nga këto komponent nuk ekzistonin në lojë. Skuadër e shthurur. Nuk zbatonin detyrat që i kishte dhënë Juliano, nuk zbatonin aksione, e dorëzonin topin shpejt.

– A keni shpresë se diçka do të riparohet me këtë staf dhe lojtarë?

– Jo, jo, me këtë trajner nuk kam besim, por gjithçka mund të ndodhë në futboll. Për 3 javët e para nuk ka shfaqur asgjë. Nuk ka as futbollistë.

– Do të thoni se edhe afrimet e verës janë zhgënjyese për ju?

– Janë zhgënjyese, pasi i pashë me Skënderbeun. Diferencë e madhe, korçarët dhuruan një futboll mjaft total për kampionatin shqiptar. Eliminuan Dinamon e Zagrepit, bënë namin në Kroaci. Kishte diferencë mes lojtarëve. Partizani nuk ka një lider.

– Për ju, Partizani është që tani i dalë nga gara për titull?

– Po. Fajin për këtë e ka Juliano. Demi ia plotësoi të gjitha. Mos të futej në realitetin shqiptar pa e njohur mirë. Më mirë të thotë nuk e njoh kampionatin dhe mbaron puna.

– Sa e parashikoni ju në pankinë?

– E ka të shkurtër, nëse vazhdon kështu. Nuk e di, mbase ai nxjerr edhe shkopin magjik e na habit të gjithëve, por mendoj se do ta ketë të vështirë. Fati i tij është që takimin e radhës e ka me Lushnjen. E turpshme të të mposhtë Laçi brenda me atë skuadër që ka, e rrahu edhe Luftëtari.

Metaj shpallej kampion me “demat”

U bënë 24 vite që Partizani nuk e ka provuar shijen e titullit kampion. Edicioni i fundit kur “demat” kanë arritur të triumfojnë në kampionat ka qenë edicioni 1992-1993. Pjesë e skuadrës që shpallej kampion ishte edhe Sokol Metaj. Ai e ka nisur karrierën e tij te Naftëtari dhe ka luajtur me atë ekip deri në vitin 1988. Në sezonin 1992-1993, Metaj ka veshur fanellën e Partizanit ku edhe u shpall kampion. Më pas ka luajtur në NK Mura në Slloveni dhe në ekipet si Sibenik dhe Zadar në Kroaci. Punën si trajner Metaj e ka nisur fillimisht me ekipet zinxhir të Dinamos, ndërsa më pas ka drejtuar ekipe si Laçi, Skrapari, Turbina, Naftëtari, Besëlidhja dhe Mamurrasi.