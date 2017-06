Mesi “blen” burgun, ja avantazhet e të qenit i pasur

Lionel Mesi u shpall fajtor për evazion fiskal para pak kohësh, por natyrisht nuk do të kalojë asnjë ditë në burg, edhe pse u dënua me 21 muaj. Në korrik 2016, Mesi së bashku me babain e vet, u gjykuan dhe u dënuan për fshehje të miliona eurove të përfituara nga e drejta e imazhit, miliona të fshehura në llogari në parajsa fiskale jashtë Spanjës.

Ylli argjentinas u dënua me 21 vite burg, dënim i pezulluar, pasi ligji spanjoll lejon që dënimet poshtë dy viteve burg të konvertohen në liri me kusht, nëse është dënimi i parë.

Tani El Mundo zbulon se edhe dënimi me kusht do të fshihet fare, pasi Mesi ka vendosur të paguajë një gjobë prej 252,000 eurosh, si dhe 180,000 euro për babain e vet.

Kjo do të thotë se nëse zbulohet ndonjë shkelje çfarëdo tani e tutje, Mesi nuk shkon në burg, pasi dënimi me kusht nuk ekziston më.

Sa vuajnë të pasurit!