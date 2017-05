Mesazhi i Dajës: Nuk na lanë të fitonim, politika përzihet keq te futbolli!

Trajneri i Skënderbeut, Ilir Daja, ndihet krenar për ekipin që drejton dhe punën e bërë. Ai foli sot për gazetarët, duke u ndalur te ndeshja në Kukës dhe u shprehur se nuk është aspak mirë që politika të përzihet me sportin.

….

“Personalisht, jam krenar që drejtoj Skënderbeun. Kam një grup lojtarësh shumë të mirë, që kanë shpirt skuadre dhe mentalitet fituesi. Kemi bërë një kampionat shumë të mirë, pavarësisht se nuk na lanë të shkonim drejt objektivit madhor. Të gjithë e panë se Skënderbeu duhej të merrte shumë më tepër. Situata nuk është e mirë, por këtu duket mendësia e ekipit të madh, që do të dijë të japë maksimumin në dy ndeshjet e mbetura. Të gjithë duhet të jenë krenar për këtë ekip, që luftoi deri në fund. Jemi krenarë, që përfaqësojmë një qytet si Korça dhe një ekip si Skënderbeu”.

Përse nuk iu lanë të shpalleshit kampionë? “Do të thosha se nuk do të fokusohemi vetëm te FSHF-ja, pavarësisht se në përcaktimin e arbitrave ka përdorur dy standarde. Nuk mendoj se kanë një drejtim të caktuar mbi fatin e kampionit. Them që politika në Shqipëri përzihet keq te sporti, ndërkohë që duhet të rrijë sa më larg futbollit.

Nëse nuk e fitoni as kupën, do të ishte dështim i madh? “Edhe pse nuk e kemi marrë titullin, të gjithë jemi krenarë për ekipin. Nuk do ta përdorja fjalën “dështim”, pasi në drejtimin tim ekipi ka marrë 80% të pikëve, që do të thotë se e kemi bërë mirë punën. Në fazën e fundit kemi zhvilluar ndeshje shumë të mira, madje edhe në shumë transferta. Bëmë gjithçka mirë deri tek ajo pjesë e shëmtuar, që pamë në Kukës. Kështu, të gjithë besoj se ndjehen krenarë për atë që kemi prodhuar”.

A do të vijojë Daja të jetë pjesë e këtij ekipi sezonin tjetër? “Përderisa kam edhe një vit kontratë, nuk kam pse të ulem në diskutime. Kam bërë një punë të mirë dhe jam nga ata trajnerë që, nëse do e konsideroja veten fajtor, e kam kurajën të largohem. Me presidentin do të flasim për vazhdimësinë, do të bëjmë dhe analizën, sepse na pret Liga e Europës”.