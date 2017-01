Merkaton e Skënderbeut e mbyll një sulmues

Leonard Trebicka

Ditët e fundit te Skënderbeu ka pasur jo pak lëvizje. Lojtarë në provë dhe tri firma, që “Sport Ekspres” i ka bërë me dije në numrin e djeshëm. Rumuni Kornel Predesku dhe dy nigerianët Xhefri Çinedu Çarls dhe Eko Barine janë pjesë e ekipit korçar, ndërkohë që më parë janë kthyer Plaku dhe Lulaj. Por nuk mbaron me kaq. Gazeta ka zbuluar se merkatoja e Skënderbeut nuk ka përfunduar. Në kampin korçar po punojnë edhe për një goditje të fundit, që do të jetë për sulmin. Menaxheri i përgjithshëm i Skënderbeut, Gerhard Takaj, dje është shprehur: “Merkaton nuk e kemi mbyllur ende. Kemi të paktën edhe një lojtar tjetër, që do të vijë te Skënderbeu, ndoshta mund të jenë edhe dy. Synojmë titullin kampion, prandaj na duhen sa më shumë lojtarë cilësore. Duhet pak kohë për lojtarin që mbyll merkaton”. Nga fjalët e menaxherit të kampionëve duket qartë se te Skënderbeu janë duke pritur edhe një afrim të fundit për vijën e parë të sulmit, ku ekipi ka nevojë më shumë. Këtë radhë bëhet fjalë për një futbollist me përvojë, që do të vijë nga jashtë, por nuk ka detaje të tjera. Trajneri Ilir Daja ka kërkuar nga presidenti Takaj një sulmues dhe lëvizjet vazhdojnë. Kanë ardhur Plaku dhe Çarls, por duket se kërkohet më shumë kualitet dhe po projektohet një goditje sa më cilësore. Me shumë gjasa, blerja e fundit do të bashkohet me ekipin në Korçë, pasi Skënderbeu të kthehet në shtëpi. Tifozët korçarë presin me shumë kuriozitet të mësojnë se cili do të jetë “qershia mbi tortë” e merkatos së dimrit.

DAJA – Sigurisht, një trajner kërkon gjithmonë afrime, aq më tepër kur bëhet fjalë për ata që drejtojnë ekipe me pretendime për titullin. Trajneri Daja dhe presidenti Takaj kanë folur gjatë mes tyre në Turqi në lidhje me kompletimin e ekipit. Kryeqytetasi e ka të qartë se mbrojtja është thuajse e mbushur, mesfusha u plotësua dhe i vetmi repart, që pret për ndonjë afrim cilësor, është sulmi. Dje trajneri Daja ka zhvilluar një mbledhje me lojtarët, ku ka diskutuar me të tijtë për gjendjen e ekipit. Pritet që nesër, kur ekipi të kthehet në Shqipëri, Daja të bisedojë sërish me Takajn, në mënyrë që gjithçka të mbyllet në mënyrën më të mirë në përgatitjet dimërore. Nëse dy nigerianët që kanë firmosur një ditë më parë, Eko Barini dhe Xhefri Çarls, do të huazohen, për sulmin është e domosdoshme të bëhet edhe një afrim, ndaj dhe drejtuesit janë në kërkim ende. Skënderbeu ka nevojë për një lojtar, që të garantojë golat e titullit. Titullar është Salihi, por ai ka nevojë të rritet fizikisht. Xhejms është shitur dhe është afruar Plaku, por në garën e fortë të titullit duhet më shumë siguri në repartin e avancuar. Korçarët janë të vendosur për titullin e 7-të radhazi dhe për një objektiv të tillë duhen golat. Te Skënderbeu priten të tjera zhvillime…