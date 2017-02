Mensah: Futbolli shqiptar është fizik, Laçi mbijeton

Vladimir Prenga

Emanuel Mensah tregoi në sfidën me Tiranën se është një nga lëvizjet më të mira në merkaton e janarit, teksa shënoi një gol mjaft të bukur, që i dha fitoren Laçit. Pas ndeshjes, mesfushori, i cili luan edhe në sulm, u shpreh për “Sport Ekspres” se është shumë i lumtur për golin e realizuar, pasi i dha fitoren skuadrës, ndërkohë që si objektivin e tij më të afërt shikon përshtatjen me futbollin shqiptar. “Jam shumë i lumtur për golin, që ishte një gol i bukur, por më duhet të vazhdoj të punoj dhe të rritem nga ndeshja në ndeshje, pasi kampionati shqiptar është i ndryshëm nga ai në Sllovaki. Më duhet të përshtatem sa më shpejt”, – u shpreh fillimisht 22-vjeçari ganez, i cili thekson se në Superiore futbolli është shumë fizik, ndryshe nga kampionati sllovak, nga ai vjen. “Mendoj se në Sllovaki futbolli është më shumë taktik, ndërsa në Shqipëri është më shumë fizik. Kjo është diferenca, që kam parë në këto dy ndeshje, që jam aktivizuar. Më duhet të përshtatem me këtë pjesë të futbollit këtu”, – vijoi Mensah. Ai nuk i vendos vetes një numër të caktuar golash si objektiv deri në fund të sezonit, por thekson se do punojë shumë që të shënojë në çdo ndeshje. “Shpresoj të vazhdoj të shënoj. Ky është qëllimi im, të shënoj në çdo ndeshje, por nëse kjo nuk ndodh, do të vazhdoj të punoj për të shënuar çdo herë”, – deklaroi ganezi.

Deri më tani ai ka luajtur në dy ndeshje, ndaj Skënderbeut në Kupë dhe me Tiranën në kampionat. Kampionatin shqiptar dhe ekipet e tjera pak i ka parë dhe i njeh, por për sa i takon objektivit mbijetesë, Mensah deklaron se Laçi mund ta arrijë, teksa këtë e kanë treguar më së miri me rifillimin e kampionatit. “Mbijetesa mendoj se është shumë e mundshme. Tani ekipi po shkon mirë dhe do përmirësohet edhe më tepër nga ndeshja në ndeshje. Mendoj se luajtëm mirë me Tiranën dhe po e provojmë, që është shumë e mundshme të qëndrojmë në elitë”, – përfundon mesfushori ofensiv, i cili gjatë gjysmës së parë të këtij sezoni ishte pjesë e MFK Zemplin në Sllovaki, ku arriti të shënojë 5 gola, duke qenë shënuesi më i mirë i skuadrës së tij, por edhe një nga zbulimet e sezonit. Kurbinasit arritën ta “pikasin” dhe të bëjnë pjesë të ekipit të tyre një “xhevahir”, që klubet e tjera të Superiores kanë nisur ta xhelozojnë që në këto momente.