Menaxheri i Ekubanit, në Tiranë për derbi

Eraldo Harlicaj

Sulmuesi i Partizanit Kaleb Ekuban është dëshira më e madhe e të kuqve. Futbollisti është i “demave” deri në qershor të këtij viti dhe kryeqytetasit janë munduar që të shtyjnë kontratën me të edhe për vitin tjetër, por diçka e tillë ka shumë pak shpresë të ndodhë. Në lidhje me këtë çështje, “Sport Ekspres” zbulon edhe një tjetër prapaskenë që mund të sjelli pasoja pozitve për situatën e futbollistit. Menaxheri i lojtarit Graziano Bastini do të jetë në Tiranë. Menaxheri i FIFA-s do të jetë i pranishëm në ndeshjen derbi ndërmjet Partizanit dhe Tiranës. Ai do të vijë për të vëzhguar ndonjë futbollistë nga kampet respektove, por edhe për të diskutuar në lidhje me situatën e Ekubanit. Kjo është një mundësi e mirë për të kuqtë për shfrytëzuar mundësinë dhe për të biseduar me agjentin me mundësinë për ta bindur, por normalisht që pritshmëritë janë të vogla, pavarësisht se do të provohet “gjithçka për gjithçka”.

Derbi – Ndeshja më e zjarrtë e kampionatit shqiptar për nga tifozeria do të luhet pas dy javësh, gjithmonë nëse tifozët bardheblu kthehen në stadium. Ky takim është cilësuar edhe si një nga vitrinat e futbollit shqiptar. Në kushte të tilla, Bastini ka ditur të bëjë përzgjedhjen e duhur se cilën ndeshje ka dashur të shohë. Trysni, presion, shpirt gare, motivim dhe emocione në maksimum e ku më mirë se në këtë ndeshje do të shihet se sa vlen një futbollist?

Qëllimet – Agjenti italian vjen me qëllime të përcaktuara, pasi kërkon që të vëzhgojë ndonjë nga lojtarët e të dyja skuadrave për të bërë të mundur edhe ndonjë kalim të mundshëm në kampionatin e vendit fqinj. E ardhmja e sulmuesit Ekuban do të jetë një tjetër pikë e rëndësishme e vizitës së tij në Shqipëri.