Menaxherët në lëvizje, një moldav në “radarin” e Skënderbeut

Ky vit duket se do të mbyllet pa lëvizje në merkaton e Skënderbeut, edhe pse presidenti Takaj po i kërkon me ngulm afrimet. Ai ka pohuar se do të jenë 3 lojtarë cilësorë të huaj, të cilët do të zgjidhin problemet e kampionëve. Pista e parë është Brazili, ku sigurisht ka lojtarë me shumicë’, por ende mungojnë alternativat konkrete. Nga sa mësohet, menaxherët janë vënë në lëvizje për të sjellë sa më shumë lojtarë, prej të cilëve do të përzgjidhen më të mirët. Në Shqipëri është e pamundur të gjesh futbollistë të lirë dhe për më tepër cilësorë, kështu që shpresat janë te “malli i huaj”. Të gjithë në qytetin juglindor po presin që të mësojnë se cila do të jetë goditja e parë. Ka pasur shumë emra të përmendur si kandidatë për fanellën e Skënderbeut, por që presidenti Takaj i ka quajtur spekulime. Vetë drejtuesi kryesor i ekipi korçar u ka kërkuar menaxherëve të lëvizin sa më shpejt dhe të sjellin lojtarë, të cilët vërtet vlejnë. Ka menaxherë, të cilët merren me tregun brazilian, por edhe të tjerë, që veprojnë në gjithë Europën. Presidenti Takaj është duke punuar me fshehtësi dhe, siç ka bërë gjithmonë, do të flasë me emra, vetëm kur të ketë mbyllur marrëveshjen. Por duhet pranuar fakti se tani në merkaton e dimrit duhet të jesh me fat, që të marrë lojtarë me kualitet të lartë, siç i duhen Skënderbeut për të ruajtur titullin kampion. Pa diskutim që ky është shqetësimi kryesor për presidencën e Skënderbeut, por shpresohet që të paktën 3 nga lojtarët që do të sugjerohen, të jenë në nivelin e kërkuar. Janë lojtarë, të cilët skuadrës korçare i duhen në mesfushë dhe në sulm. Ditët e para të janarit gjithçka duhet të jetë mbyllur, sepse ndryshe do të jetë vonë.

MILIONAT – Një haber i mirë në këtë fundviti është shitja te Terek Grozni e Bernard Berishës, nga e cila përfiton edhe klubi korçar në vlerën 10% të vlerës së shitjes. Kjo do të thotë se Skënderbeu do të ketë një buxhet më të madh dhe mund ta “lëshojë” dorën tani në mërkaton e dimrit, duke shpenzuar më shumë për ta afruar elementë vërtet cilësorë.

POZICIONET – Një ditë më parë gazeta publikoi pozicionet, ku pritet që Skënderbeu të bëjë afrime. Bëhet fjalë për një mesfushor qendre, një mesfushor-sulmues të krahut të djathtë dhe një sulmues të dytë. Duke larguar Serxhion dhe Fukuin, dy futbollistë të huaj, te Skënderbeu mbetet vetëm Radas titullar i huaj, ndërsa Orelesi dhe Nimaga llogariten në stol. Kështu, nuk është problem afrimi i tre të huajve në këtë moment, pasi ka vende bosh për ta. Vetëm në repartin e mbrojtjes nuk pritet të ketë përforcime, pasi grupi është.

Një sulmues nga Moldavia!

Tashmë është e qartë se përforcimet do të vijnë nga jashtë dhe me këtë fakt ndoshta edhe abuzohet pak. Dje është mësuar nga burime jozyrtare se Skënderbeu ka shfaqur interes edhe për një lojtar nga Moldavia. Bëhet fjalë për një sulmues moldav, të cilin, menaxherë të ndryshëm mund t’ua kenë sugjeruar kampionëve, por nuk ka një emër konkret dhe të dhëna të tjera. E vetmja gjë që dihet është se është nga Moldavia. Ditët e fundit ka pasur emra të ndryshëm lojtarësh në qarkullim, madje edhe grekë, por duket se asgjë nuk është e sigurt. Mund të ketë edhe pista kroate, por çdo gjë mbetet në kuadrin e thashethemeve.

Leonard Trebicka