Mema: Ndeshje shprese për Tiranën

Olsi Avdiaj

“Kisha gjithë familjen kundër. Xhaxhallarët e mi, nipërit, gjithkush, përfshirë edhe dy vajzat e mia”. Për UEFA-n dikur Sulejman Mema e kujtonte kështu të kaluarën si i kuq. Për bardheblutë atëherë ishte tradhtar, por ai mbetet dinastia Mema që gjithë jetën ia ka kushtuar Tiranës. Të njëjtën gjë po e bën edhe tani me Tiranën B. Sulejman Memës i dhemb shumë ajo që po përjeton Tirana gjatë këtij sezoni futbollistik, skuadra ku ka fituar disa tituj kampionë. Dy si lojtar në sezonet 1981-1982, 1984-1985 dhe dy në rolin e trajnerit më 1995-1996 dhe 1998-1999. Ish-mesfushori i kombëtares vlerësohet në ambientin sportiv për integritetin e tij si një nga drejtuesit administrativë më të zotë që ka pasur klubi bardheblu. Por jo vetëm. Ish-trajneri i Shpresave tani drejton në Akademinë e Tiranës një nga ekipet e klubit bardheblu. Në një intervistë për “Sport Ekspres” ai shprehet:

Partizani–Tirana, me objektiva të kundërta, si e shihni këtë përballje?

Këtë takim e shoh si një përballje shprese për Tiranën për t’ju kthyer rezultateve pozitive. Normalisht nëse do të jetë e mundur, pasi përballë do të ketë një Partizan shumë herë më i fortë se Tirana. Duke qenë derbi pranohen të gjitha rezultatet. Uroj që kjo ndeshje të jetë shpresë për Tiranën për të qëndruan në Kategorinë Superiore dhe për të menduar diçka dhe për Kupën e Shqipërisë. Them se kjo është kryesorja tek Tirana. Nuk duhet të mendohet për Kupën, por për kampionatin, pasi duke marrë fitoren mund të jetë shumë më mirë moralisht, për ndeshjet e mbetura.

Sa vendimtare mund të jetë?

Për Partizanin them se jo. Tirana është e rrezikuar dhe mund të rrezikohet akoma dhe më shumë, nëse e humbet derbin. Unë besoj tek ajo tradita se kur ka qenë keq Partizani ka fituar kundra Tiranës dhe kur ka qenë keq Tirana ka fituar kundra Partizanit. Duke qenë para kësaj situate, shpresoj që të dalë mirë. Të dyja janë të përgatitura për këtë punë edhe pse Partizani është më mirë dhe ka objektiv madhor. Them se Tirana do të bëjë të pamundurën për të marrë pikët që i nevojiten.

Tre vite pa fitore ne derbi, sa ndikon kjo?

Normalisht që kjo ka ndikimin e vet, sepse Tirana nuk është mirë moralisht. Duke mos qenë moralisht, që është një nga komponentët kryesorë të një skuadre futbolli, për të bërë mirë. Unë shpresoj që të bëjë mirë në këto 90 minuta.

Pikat më të forta dhe të dobëta të të dyja skuadrave?

Tirana në të tre repartet ka probleme, si në mbrojtje, si në mesfushë ashtu dhe në sulm. Partizanin në krahun tjetër e shoh shumë të fortë në veprimet në mbrojtje. Mesfusha mbështet shumë mirë dhe në kundërsulme është një skuadër shumë e shpejtë.

Parashikimi juaj për këtë takime?

Parashikim nuk kam, por shpresoj që të fitojë Tirana.