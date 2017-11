Me Starovën kthehet stafi shqiptar, te Partizani bie ndikimi italian

Largimi i Mark Julianos, i publikuar që dje, është zyrtarizuar sot nga Partizani. Bashkë me trajnerin ikën edhe zëvendësi i tij Alesandro Dosena.

Sulejman Starova do të punojë me ndihmës shqiptar, ndërsa mbetet në staf përgatitësi atletik Korrado sakone dhe mbetet për t’u për t’u parë ç’do të ndodhë me trajnerin e portierëve Mario Kapeçe, i larguar para pak javësh për pikëpamje rë ndryshme me Julianon dhe ndihmësin e tij.

Për momentin mbijetojnë Moxhi dhe Preiti, por ky i fundit është nën akuzë për merkaton e dështuar. Nga të ardhurit në verë, shumica do të largohen në janar.