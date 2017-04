Më së fundi, Flamurtari!

Gjergji Stefa

Ende asgjë nuk ka mbaruar, por nëse i hedh një sy renditjes dhe kalendarit, kupton qartë që kjo fitore e Flamurtarit kundër Vllaznisë ka qenë jetike për fatet e kësaj skuadre dhe për misionin mbijetesë. Sigurisht që kthesa kish nisur që një javë më parë me triumfin në Gjirokastër, por kjo kundër kuqebluve ishte fitorja e duhur, e arritur në formën më të mirë të mundshme. Bushiç dhe Danilo ishin dy aktorët kryesorë të një shfaqjeje që mëkat që u luajt pa tifozë. Ironike sa të duash, sepse në Vlorë kishin kushedi sa javë pa fituar. Për pak harruam, ata sot nuk kanë 31 pikë, sepse kanë dhe Korabin për ta luajtur në javën e fundit të kampionatit, çka do të thotë që praktikisht kanë 34.

Flamurtari, gjithsesi, kur të përfundojë edicioni duhet të shohë sezonin në sy dhe t’i bëjë llogaritë me një vit ku premtimet ishin më të mëdha se sa fitoret jetike në këtë fund viti futbollistik. Prej 3 vitesh shpenzohen shumë para, eksperimentohet me trajnerë e lojtarë dhe pothuaj asnjëherë nuk u arrit asgjë e rëndësishme, përveçse ndonjë ndeshjeje sporadike.

Tanimë është e konfirmuar që Duro, në rast se skuadra qëndron në Superiore, do jetë trajneri për edicionin e ardhshëm dhe patjetër që ndoshta ai nuk do e thotë për momentin këtë gjë në publik, por që tani ka nisur të mendojë e madje dhe të bisedojë me lojtarët të cilët patjetër sipas tij në verë do e rikthejnë Flamurtarin në kupat e Europës në 2018. Është ende shumë shpejt, hë për hë duhet shijuar fitorja e dytë rresht. Më në fund, Flamurtari merr frymë i qetë!