Më në fund, një trofe për Milanin

Pas vitesh thatësirë, Milani më në fund ngre lart një trofe. Është vetëm Superkupa e Italisë, por pak rëndësi ka, është shumë e rëndësishme sidomos moralisht, pas një periudhe të gjatë vuajtjesh.

Sot kuqezinjtë mposhtën pas penalltive Juventusin, përbindëshin që gllabëruar çdo trofe në Itali këto vitet e fundit.

Në Doha të Katarit, në një finale me pak tifozë italianë në tribuna, ra në sy Milani thuajse 100% italian i Montelës, që u përball si i barabartë me kampionët, ku vetëm Higuain kushton sa gjysma e skuadrës kuqezi.

Kielini shënoi shumë shpejt dhe u duk muzika e zakonshme, por Bonaventura barazoi me një goditje të bukur me kokë dhe më ndeshja u bë mjaft e bukur, me raste nga të dyja krahët dhe një Bufon super.

Edhe në shtesa e njëjta tablo, me Milanin që dominoi deri afër penalltive dhe Juven që për pak sa nuk gjeti golin në fundin e shtesës.

Nga 11-metërshat Milani e nisi keq, sepse gaboi Lapadula, por Manxhukiç goditi traversën dhe Donaruma priti penalltinë e Dibalas, duke siguruar trofeun.