“Me mua, Partizani do të kishte dalë kampion”

Shpëtim Duro, i ftuar në Rubrikën Sportive, i është rikthyer sezonit me Partizanin dhe dëbimin që iu bë nga klubi, duke mos ia besuar projektin dhe të ardhmen: “Po të vazhdoja me projektin e Partizanit, 3 vjet më parë, isha i bindur që do të fitonte titullin 100%, sidomos me ardhjen e Ekubanit, që ishte super lojtar. Këtë sezon kam ndërtuar një Flamurtar më lart se Partizani. Janë ndërruar trajnerë shumë te Partizani. Partizani nuk ka lojtarë niveli, por për skuadër normale. Edhe unë pres merkaton e janarit, për korrigjime të vogla”.