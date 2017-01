Mbrojtësi argjentinas Miçeli, larg Flamurtarit

Duket se për mbrojtësin Ezekiel Miçeli, që pati një interesim nga vlonjatët prej ditëve të fundit të muajit dhjetor, interesi është zbehur ndjeshëm ndërsa palët janë gjithmonë edhe më larg njëri-tjetrit. Fakti që lojtari nuk ka luajtur muajt e fundit, pavarësisht CV-së së tij, kryesisht në kampionatin e Kilit, i bën dyshues vlonjatët për të afruar drejt skuadrës lojtarin në fjalë. Mbrojtësi argjentinas prej disa kohësh nuk aktivizohet me kohë të rregullt, çka do të thotë se në Vlorë nuk janë fort të bindur për gjendjen reale të lojtarit dhe duket se në klubin kuq e zi nuk duan të rrezikojnë për një lojtar që ka disa kohë jashtë fushave të blerta dhe afrimi i tij mund të ishte një rrezik, pasi mund të rezultonte pse jo edhe një dështim.

Një tjetër arsye lidhet edhe me faktin se lojtari dhe klubi nuk arritën një marrëveshje para nisjes së fazës përgatitore në Turqi, gjatë të cilës ishte koha e mjaftueshme për të parë gjendjen e lojtarit dhe pse jo që gjatë kësaj periudhe lojtari të arrinte të gjente formën e duhur. Fakti që nuk është arritur një marrëveshje mes palëve, bën që një afrim i tillë të jetë gjithmonë edhe më larg. Kështu, në Vlorë nuk duan tashmë të rrezikojnë në afrimin e një lojtari të tillë dhe natyrisht janë duke u parë alternativa të tjera, kryesisht me lojtarë që vijnë nga kampionatet e Ballkanit, aty ku edhe gjithmonë lëvizjet e Flamurtarit kanë qenë më efikase se sa me lojtarë të afruar nga Amerika e largët. Burime nga klubi kanë saktësuar për gazetën se janë duke u parë dy ose tre alternativa dhe pritet të zgjidhet më e mira e mundshme, për të sjellë pranë Flamurtarit një lojtar me cilësi dhe që i shërben realisht lojës së skuadrës.