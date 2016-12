Mavraj te Hamburgu, do të fitojë 6 mln euro

Ekskluzive/ Të premten firma mbi kontratën e re: deri në 2019-n. 1,7 mln euro në sezon për mbrojtësin. Këlni ka pranuar ofertën 3 mln euro për kartonin. Shqiptari, si askush tjetër

Nga Anton Cicani

Mërgim Mavraj hedh hapin më të rëndësishëm të karrierës, duke pranuar ofertën “monstruoze” të Hamburgut dhe duke lënë Këlnin! Gjithçka e kryer, palët kanë rënë dakord dhe tashmë priten vetëm firmat. Mbrojtësi i Shqipërisë do të transferohet te skuadra e drejtuar nga Gizdol, që vetëm dy ditë më parë, deklaroi për “Bild”: “Do të kemi një dhuratë përpara festave”, duke iu referuar merkatos. E pra, dhurata quhet Mavraj, një ndër mbrojtësit më të dalluar të Bundesligës (në gjuhën e shifrave) këtë sezon. Ka luajtur të gjitha ndeshjet me Këlnin deri tani, duke pasur një rendiment gjithmonë mbi mesataren dhe ndihmuar bardhekuqtë në ecurinë pozitive. Kontrata e tij skadonte në verën e vitit të ardhshëm dhe Këlni është kapur disi në kundërsulm.

“Sport Ekspres” zbulon ekskluzivisht edhe të gjitha detajet e kësaj marrëveshje miliardere. Sepse, me këtë transferim, klubi i Këlnit do të arkëtojë 3 mln euro, që është një vlerë shumë e madhe për një 30-vjeçar. Në fakt, Mavraj bëhet shqiptari i parë që në këtë moshë do t’i paguhet kartoni kaq shumë. Hysaj u shit te Napoli për 5,5 mln euro, por shkodrani ishte vetëm 21-vjeç.

Detajet – Sa i përket detajeve të kontratës së re që do të ketë mbrojtësi, “Sport Ekspres” zbulon se është një shifër e çmendur: 6 mln euro për 3,5 vjet, pra deri në 2019. Praktikisht, kontrata e fundit “e pasur” e karrierës për Mavrajn.

Firma – Pritet që ditën e premte palët të takohen dhe Mavraj të hedhë firmë mbi kontratën që do ta lidhë me skuadrën e tij të re, Hamburgun, për 3,5 vitet e ardhshme, duke u vënë në dispozicion të trajnerit Gizdol që nga janari. Hamburgu nuk është duke “notuar” në ujëra të qeta, pasi ndodhet në vendet e fundit të renditjes dhe frika e një tjetër play-out për mbijetesën është e madhe. Kujtojmë që skuadra e Hamburgut ka një rekord: është e vetmja që s’ka provuar kurrë shijen e Bundesligës së dytë.