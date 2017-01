Mavraj: S’e kuptova vendimin e Këlnit!

Mbrojtësi i befasuar, rrëfehet për mediet gjermane për kalimin te Hamburgu: “S’e prisja as unë, por kur pashë se interesimi i tyre ishte i madh, s’i refuzoja. Por, në Këln kalova tragjeditë e jetës, vdekja e tim eti dhe dëmtimi”

Mërgim Mavraj ka firmosur dhe është zyrtarizuar me Hamburgun, por e gjithë historia ka qenë si një përrallë për të. Ai rrëfehet për “Express.de”.

A jeni befasuar nga ky transferim?

Dy javët e fundit kanë qenë disi të turbullta. Thuajse absurde. Mundësia që mu krijua për të kaluar te Hambugu më gjeti edhe mua të papërgatitur dhe më befasoi.

Si është e mundur që Këlni ju lëshoi kaq lehtësisht, duke qenë se ishit shumë të lidhur dhe, sidomos, pjesë bazë e skuadrës?

Më duhet të them sinqerisht që më surprizoi që Këlni nuk refuzoi këtë interes. Por, kontrata ime, në anën tjetër, ishte vetëm 1 vit e gjysmë dhe Këlni është një klub që bën edhe biznes.

Domethënë, paratë kanë bërë ndryshimin?

Ata që më njohin e dinë se nuk më intereson edhe aq shumë paraja. Më ka befasuar sigurisht interesimi i Hamburgut karshi meje. Më kanë siguruar se tashmë kanë zgjidhur problemet me drejtuesit dhe se kanë nevojë. Bëra një zgjedhje, nëse të qëndroja gjashtë muajt e fundit te Këlni apo të firmosja për 2,5 vjet të tjera me Hamburgun. Ka një diferencë të madhe këtu.

Megjithatë, vitet e fundit, klubi ku ke firmosur tani ka qenë në kaos… Pse shkove pikërisht aty?

Hamburgu mbetet një klub i madh, një qytet i madh i Gjermanisë. Ka kaluar vështirësi dhe po kalon, por do t’ia dalë. Më pëlqejnë sfidat. Ka konkurrencë dhe do të përpiqem të jap më të mirën. Megjithatë, besoj se do të sigurojmë mbijetesën.

Çfarë do të thotë për ty Këlni?

Për mua është kapitulli më i rëndësishëm i karrierës. Këtu më është dashur që të lë pas tragjeditë më të mëdha të jetës: vdekja e tim eti, dëmtimi i shëmtuar. Dashuria që kam marrë te Këlni është e adhe. Nuk do ta harroj kurrë.