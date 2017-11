Mavraj kthehet te suksesi, Ajeti spektator

Mërgim Mavraj dhe Hamburgu i tij më në fund kanë fituar. Një ndeshje e luajtur me dëshirë dhe sidomos shpirt gare nga skuadra ku aktivizohet mbrojtësi i kombëtares së Shqipërisë dhe e fituar me rezultatin 3-1 përballë Shtutgartit, përballë 56 mijë shikuesve, që kanë mbështetur ekipin deri në fund, edhe në këtë moment aspak të mirë. Ndeshja ka nisur në dishezë për skuadrën vendase, pasi miqtë mbetën me dhjetë lojtarë që në minutën e 13-të, teksa Aron Hant shënoi.

Por, Shtutgarti barazoi me anë të Ginçek me penallti. Por, Kostiç dhe Arp vulosën 3-1 final. Mavraj zhvilloi një ndeshje pozitive dhe nuk pati shumë punë, ashtu si gjithë reparti i mbrojtjes. Me këtë sukses, Hamburgu shkoi 10 pikë, duke lënë vendet e fundit në tabelë. Sakaq, asnjë sekondë në fushë për Arlind Ajetin dhe Krotonen, që bëri një fitore të madhe në fushën e Bolonjës, me rezultatin finaln 3-2.