Mavraj-De Biazi, rikthehet harmonia

Fitorja e djeshme e Hamburgut u ndoq në stadium edhe nga Xhani De Biazi.

Trajneri i Kombëtares sonë kishte shkuar për të takuar Mërgim Mavrajn, me të cilin ka pasur jo pak për të diskutuar, sepse kohët e fundit është folur shpesh për pakënaqësi të qendërmbrojtësit, i cili priste të bëhej kapiten pas Lorik Canës.

Pas ndeshjes De Biazi është fotografuar me Mavrajn, si për të treguar se gjithçka është perfekte mes tyre.

“Përkundër çdo lloj hamendësimi, do teë thosha qaë mes trajnerit të kombëtares dhe Mavrajt nuk ka asnjë lloj problemi, zero. Përkundrazi! Mërgimi është shumë i përfshirë me kombëtaren dhe dëshiron të jetë pjesë intensive e saj”,- shprehet traineri i Kombëtares De Biazi për faqen zyrtare tê Federatës Shqiptare të Futbollit, pas takimit te djeshem me Mavrajn ne Hamburg.

“Kjo ishte një vizitë e njëjtë sikundër bëra edhe me Berishën, apo sot në këtë te shtunë në Bazel, ku do të ndjek Taulant Xhakën e Sadikun. Për të vijuar në ditët në vijim me lojtarë të tjerë. Një xhiro normale për të pare çunat dhe për të ndjerë afërsinë mes njëri-tjetrit”, përfundon De Biazi.