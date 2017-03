Martini kundër rrymës: Gjykimi nuk ndikoi

Gaspër Marku

Edi Martini kundër gjithë Shkodrës. Në acarimin, që tifozëria dhe komuniteti sportiv shkodran ka pasur për padrejtësitë, që sipas tyre, iu bënë Vllaznisë në ndeshjen me Teutën, ka edhe prej atyre që mendojnë ndryshe. Dhe, kur bëhet fjalë për një emër të njohur si Edi Martini, jo shumë larg në vite ndër titullarët më të spikatur të Vllaznisë, më pas edhe trajner i Vllaznisë dhe Teutës, gjërat duhen parë më ndryshe. Teksa analizon me qetësi ndeshjen e luajtur pasditen e së dielës, ai përcjell komente të tjera në lidhje me gjykimin: “Jo, nuk mendoj se gjykimi ndikoi në fatin e ndeshjes. Arbitri dha penallti për Vllazninë, nxori me karton të kuq lojtarin e Teutës, një rast që për mua është shumë i dyshimtë. Një arbitër tjetër mund të jepte penallti edhe në favor të ekipit durrsak, pasi ishte një kapje e lehtë nga ana e mbrojtësit të Vllaznisë”, – shprehet Martini.

Gjykimi i nxehtë – Në vijim të analizës së tij për temën e nxehtë të gjykimit të kësaj sfide, Martini thekson se shpesh komentet e bëra menjëherë pas ndeshjes janë të nxituara dhe të diktuara nga ngarkesa, që sjellë 90-minutëshi. “Gjithmonë, kur intervistat bëhen pas ndeshjes, dikush është më i mërzitur, dikush është më nervoz, por, po të gjykohen gjërat sot(dje) me qetësi, them se zhurma ishte e pavend. Kështu mendoj unë”, – shton Martini në një prononcim në mediet vizive të Shkodrës, duke dhënë efekt jo të vogël në zbutjen e atij zemërimi të shkodranëve pas ndeshjes. Megjithatë, këta të fundit i qëndrojnë logjikës së tyre, që Vllaznia po dëmtohet nga gjykimet.

NDESHJA – Në gjykimin e Edi Martinit, edhe pse shkodranët kërkonin patjetër 3 pikët, që do t’u bënin jashtëzakonisht punë për vazhdimësinë, barazimi duhet vlerësuar. Sipas tij, pika e marrë mund t’i vlejë shumë Vllaznisë në fund: “Normalisht, Vllaznia kishte rastet e veta, luajti mirë, sidomos në pjesën e dytë, duke e rritur shumë nivelin. Me aktivizimin edhe të sulmuesit Hebaj iu dha një impuls i madh lojës së ekipit, por fati nuk ishte me Vllazninë. Ishin dy-tre raste, që duhej të shfrytëzoheshin, por them që një pikë është e kënaqshme, sepse, në fund të fundit, kjo pikë ka për të vlejtur shumë. Ne si Vllazni vërtet e kërkuam fitoren dhe do të ishte një fitore qetësie, nëse do të realizohej. Gjithsesi, ashtu siç erdhi loja, një pikë nuk është keq. Është një pikë e vlefshme, pasi ka për të na shërbyer jo pak në fund për renditjen. Nga sa parashikohet, faza e katërt pritet të jetë shumë e ashpër”.