Manaj, transferim i mundshëm në Gjermani

Ingolshtadi futet në garë. Gati oferta zyrtare. Las Palmas bie si pistë. Çezena tenton

Pasi Peskara vendosi largimin e tij, për shkak të sherrit me trajnerin Masimo Odo, i nteri tashmë duhet t’I gjejë një destinacion sulmuesit lushnja, Rej Manaj, që këtë sezon ka luajtur ma abruceët 12 ndeshje duke shënur dy gola. Pas i nteresimit të Las Palmasit, Peruxhias dhe, së fundmi, Çezenës, skuadra e rradhës që ka hedhur sytë nga ai është i ngolshtadi, në Bundesligën gjermane. Aktualisht, kuqezinjtë, edhe pse me pronarë të fuqishëm si Audi (kolosi i prodhimit të makinave) është duke përjetuar krizë dhe ndodhet në vend të parafunit në renditje. Sipas “Sky”, ditët në vazhdim mund të vijë një ofertë zyrtare e skuadrës gjermane te i nteri, për huazimin gjashtë mujor të sulmuesit dhe në rast se do të arrihet mbijetesa, mund edhe të diskutohet blerja e kartonit, edhe pse i nteri beson ende te djaloshi dhe nuk ka ndër mend që të heqë dorë kaq lehtësisht.