“Mallkimi”, kampionati humbet me ekipet e vogla

OK, s’ka ekipe të vogla, pasi skuadrat në Superligë nuk kanë shumë diferenca dhe kjo është ajo çfarë ne jemi mësuar të dëgjojmë rëndomë në komentet e trajnerëve dhe opinionistëve. Megjithatë, nuk mund të qëndrojmë pa vënë në dukje faktin, se “demat” kanë disa sezone radhazi që “dalin” nga lufta për titull nga disfatat me skuadrat jo pretendente. Madje, nga ato që janë duke luftuar për mbijetesë. Një sëmundje që është kthyer në epidemi në fundin e sezonit.

2016-2017 – Ky vit, duket se do të mbyllet pa trofe për Partizanin. Skuadra e “demave” pas barazimit me Laçin i ka humbur besueshmërinë dhe shanset që të shpallen kampion janë të vogla. Laçi është skuadra që mund të jetë skuadra që i dha shkelmin përfundimtar në garën për titullin kampion. Asgjë nuk ka mbaruar,e vërtetë, nuk paragjykojmë, por premisat janë të tilla. Kurbinasit që luftojnë për mbijetesë dhe janë duke vuajtur për të siguruar qëndrimin. Një ekip i fund-tabelës, praktikisht i vogël për Partizanin që aspiron titullin kampion. Disa mund të thonë se gjithçka u mbyll me barazimin ndaj Kukësit, por pas asaj ndeshje “demat” e shihnin veten duke bashkëkryesuar me verilindorët, ndërsa tani janë 2 pikë mbrapa.

2015-2016 – Sezoni që mund t’i dhembë më shumë skuadrës së presidentit Gaz Demi është ai vjetshmi. 3 javë para fundit, Partizani dhe Skënderbeu po luftonin dhëmbë për dhëmbë për të vendosur titullin kampion dhe sipas të gjitha gjasave gjithçka do të zgjidhej në ndeshjen direkte në Korçë. Por nuk shkon gjithçka sipas planit, pasi Partizani, ashtu si tani ndaj Laçit bën një autogol shumë të madh. Brenda në shtëpi, të kuqtë humbin me Bylisin me rezultatin 1-2. Partizani shokohet në “Qemal Stafa” nga ekipi që luftonte për mbijetesë Bylisi. Humbje kjo që i kushtoi titullin, pasi vetëm një javë më pas mposht Skënderbeun në Korçë. Duke ngushtuar distancën me një pikë, por që nuk vlen, pasi titulli shkon në Korçë. “Demat” humbin shansin për të gëzuar përsëri nga një ekip i vogël, pasi Bylisi sot militon në Kategorinë e Parë.

2014-2015 – Të kuqtë ishin në garë për titull me Skënderbeun dhe Kukësin. Në fundin e kampionatit të 3 ekipet zhvilluan ndeshje të mira dhe arritën të merrnin pikët maksimale, por për t’i nxjerrë nga gara për titull “demat” mendoi Vllaznia. Një ekip që deri në ato momente, por edhe më pas luftonte për të mos rënë nga kategoria. Shkodranët arritën të fitonin në shtëpinë e tyre me një gol të minutë së 90-të, kur Çinari vuloste fitoren për 1-0.