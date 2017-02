Magani: Në fushë, jo si inferiorë ndaj të kuqve

Gugash Magani, trajneri i Teutës, para ndeshjes me Partizanin, ka folur në “Supersport”, ku fillimisht në fokusin e tij ka qenë ndeshja me Partizani. “Po t’i referohemi historisë vjet, Partizani na ka mundur dy herë në ‘Niko Dovana’ dhe ne kemi fituar dy herë në ‘Qemal Stafa’. Kemi njëfarë balancimi, por unë respektoj maksimalisht Partizanin për paraqitjen në dy fazat e para, por nuk do të futemi në fushë si inferiore. Do të luajmë si të barabartë, ku normalisht do kërkojmë të mos dalim pa pikë. Nuk do e kërkojmë ta marrim “zvarrë” barazimin, por do të bëjmë lojën tonë”

AFRIMET – “Mora riskun në ndeshjen e parë për ta aktivizuar Markoviç, që kishte dy ditë stërvitje dhe nuk e njihja kondicionin e tij. Akoma nuk është në maksimumin e tij, ndërkohë që e ka përligjur besimin tonë deri tani. Progni është një lojtar kampionati, që i dihen vlerat e tij. Do të luajë titullar, pasi forma e tij ka ardhur në rritje dhe fizikisht është rritur.

MBIJETESA – “Nuk jemi rival vetëm me Laçin, apo me Flamurtarin që jemi afër me pikë. Janë shumë skuadra pasi ka edhe shumë pikë në lojë. Do bjerë ajo skuadër që nuk do menaxhojë anën psikologjike”.

MUNGESA E GOLAVE – “Nuk na ka ndodhur vetëm ne që kemi pasur probleme me golin. E rëndësishme është që skuadra shkon te porta dhe nëse e bën gjithë kohën këtë, goli do të vijë”.

Formacioni / Dita është gati, rikthehet Bangal

Mesfushori Bruno Dita e ka kaluar dëmtimin, teksa gjatë kësaj jave fillimisht ka kryer terapi intensive në kryeqytet, për t’iu bashkuar shokëve të skuadrës në stërvitje. Gjithashtu edhe Hodo është i gatshëm për sfidën me të kuqtë, por do ta nisë nga stoli, ndryshe nga Dita që me shumë gjasa pritet të jetë titullar. Përgjithësisht Magani mundohet ta mbajë ekipin në tonus gjithë javën, duke mos lënë për të kuptuar formacion, që nga ndeshja e fundit pritet të ketë pak ndryshime. Porta i besohet Kastratit dhe mbrojtja mbetet e njëjtë, më Beqajn e Kotobellin nga krahë, ndërsa kapiteni Hoxha do të ketë si partner serbin Markoviç. Në mesfushë kthehet Dita, që së bashku me Hilën e Cmajçanin do të jenë në qendër. Nga krahët luajnë Çyrbja e Progni, ndërsa në sulm ka balotazh me Maganit dhe Ribajt. Bangal, i cili dje është kthyer nga Italia, me shumë gjasa do të përdoret si alternativë, duke e nisur nga stoli.