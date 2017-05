Magani: Kartoni i kuq, i ekzagjeruar

Trajneri i Teutës, Gugash Magani, e ka pranuar qetësisht humbjen kundër Skënderbeut, që sipas tij është një skuadër më cilësore dhe ka organikë më të kompletuar. Megjithatë, duke folur në Supersport pas ndeshjes, Magani ankohet për kartonin e kuq, të cilin e konsideron të nxituar, edhe pse pamjet filmike nuk është se i japin shumë të drejtë, sepse duket një bërryl i ngritur rrezikshëm nga Musta ndaj një kundërshtari.

I zhgënjyer nga kjo humbje, që ndërlikon renditjen?

Ndeshja pritej e fortë, kishim përballë skuadrën kampione në fuqi dhe në aspektin e cilësisë dhe organikës është më mirë se ne. U munduam të luanim si të barabartë, pjesa e parë ishte shumë e mirë për ne, mund ta kishim ndëshkuar kundërshtarin. Për gabime në finalizim, por edhe për fat të keq, nuk realizuam. Po luanim mirë, kur një kundërsulm i Skënderbeut na kapi në befasi dhe u ndëshkuam.

Kartoni i kuq i Mustës?

Kam rezervat e mia për këtë karton të kuq, për mua nuk ishte i tillë. Arbitri është nxituar, sepse ka ndikuar në rezultat. Lojtari im ka gabuar, e pranoj, por mendoj se mund të ishte ndëshkuar edhe me një karton të verdhë. Ndoshta nxitohem duke folur tani pas ndeshjes, or kështu e mendoj në këtë moment.

Mbijetesa pritej më e thjeshtë.

Në fakt, jam i kënaqur me skuadrën sot, edhe pse nuk morëm asnjë pikë. Nuk kam asnjë keqardhje, edhe pse humbëm. Sa për mbijetesën, e kam thënë që e kemi nisur shumë keq kampionatin, ndaj e dinim që do të vuanim deri në fund. Janë edhe 9 pikë në lojë, do të luftojmë deri në fund për t’ia dalë mbanë.

Gabimet në vendosje dhe mbulim u duk sikur ndihmuan Skënderbeun në momentin e golit të pësuar.

Në situatën e golit të pësuar lojtari i fundit apo i parafundit në mbrojtje duhet të shikojë aksionin dhe të bëjë thyerjen e tij, ndërsa aty gabuam, sepse edhe lojtarët e tjerë panë vetëm topin. Këtu është diferenca, duhej menaxhuar më mirë ajo situatë.