Lushnja e Kamza, premio e një trofe në lojë në Elbasan

Festë dhe 20 milionë premio, Lushnja do titullin

Lushnja është gati dhe synon që të bëj të vetin edhe titullin kampion të së Parës. Dhe, trajneri Bano u ka zhvilluar të tijve një seancë me karakter shkrydhës stërvitor. Takimi që do të zhvillohet sot në orën 16:30 në “Elbasan Arena” dhe pritet me shumë interes nga të gjithë aktorët dhe faktorët lagunarë. Kundërshtari i sotëm, Kamza është një ekip kualitete dhe për t’u marrë në konsideratë, megjithatë, drejtuesit duan ta bëjnë të vetin trofeun.

FESTA – Të mërkurën në mbrëmje në kompleksin “Blerimi”, biznesmenia Tatjana Piro (Nurçe), mori një nismë enkas, madje, shtroi edhe një darkë duke organizuar një festë madhështore me stafin e skuadrës, lojtarët, punëtorët e stadiumit dhe tërë administratën e skuadrës lagunare. Por, nuk munguan edhe përfaqësues nga tifozeritë e skuadrës së Lushnjës. Një organizim i veçantë dhe mbresëlënës e një familje që ka bërë shumë për futbollin lushnjar në vitet e fundit. Skuadra lagunare dhe tifozët janë dëfryer deri në orët e para të mëngjesit nën tingujt e muzikës dhe himnit të Lushnjës. Por, surprizat nuk kanë munguar, pasi biznesmenia Tatjana Piro (Nurçe), ka shpërndarë edhe 65 zarafe me shpërblime për skuadrën, por edhe stafin, apo lojtarët rezervë e deri tek punëtorët e fushës, për suksesin që skuadra e tyre arriti duke u rikthyer në elitën e futbollit shqiptar. Një shpërblim me shuma të konsiderueshme që rrallë jepen edhe në ekipet e Superiores.

PREMIO – Por, nuk mbetet me kaq, nga sa bëhet e ditur, nga burime pranë krerëve më të lartë të klubit lagunar dhe më konkretisht, drejtorit teknik Hysko dhe trajnerit Bano, skuadra lagunave ka edhe 20 milionë lekë të vjetra premio në rast se fiton titullin e sotëm ndaj Kamzës dhe kupa shkon në Lushnjë. Pra, një shpërblim i majmë nga drejtuesit për skuadrën e Lushnjës, e cila krahas rrogave e premiove nga bashkia, duket se po mbush xhepat edhe me premiot e majme për objektivat sezonalë. Në Lushnjë sapo ka nisur festa….

Bano e Taullau: Kamza e fortë, një finale luksi!

Mbas përfundimit të seancës së djeshme stërvitore në prag të finales me Kamzën, për “Sport Ekspres”, nuk ngurruan të japin nga një mendim të shkurtër, trajneri i Lushnjes Artan Bano dhe fantazisti i mesfushës lushnjare Ledio Taullau i cili ka luajtur për fanellën e Kamzës një pjesë të konsiderueshme për 4 sezone.

ARTAN BANO – “Pa dyshim që kjo do të jetë një finale luksi të cilën duan ta koleksionojnë të dyja ekipet respektive. Duke qenë një ndeshje me objektiv moral, larg trysnisë së domosdoshmërisë së pikëve, ekipet do të luajnë të prirura drejt spektaklit dhe lojës së bukur duke shpalosur vlerat e tyre në një futboll me theks tërësisht sulmues. Vlerësoj Kamzën si një kundërshtar i denjë për këtë finale, pasi, ashtu si edhe ne në grupin tonë, i ka dhënë tonin dhe ka bërë diferencën gjatë gjithë kampionatit nga rivalët e saj. Ka bërë investime serioze dhe synon trofe”, ka thënë Bano.

LEDIO TAULLAU – “Gjatë karrierës time, përveç Lushnjes kam luajtur me ekipe të ndryshme në Superligë dhe në Kategorinë e Parë. Por, pjesa më e bukur e karrierës time larg Lushnjes ka qenë periudha e viteve 2008 – 2012, ku unë kam qenë titullar i pa diskutueshëm si organizator në formacionin e Kamzës. Në 4 sezonet e karrierës time me Kamzën, kam shënuar 21 gola disa prej të cilëve janë nga më të bukurit e karrierës sime. Kështu që pas Lushnjes, Kamza ngelet ekipi im i dytë i preferuar. Kjo edhe për faktin se presidenca e këtij ekipi më ka bërë një trajtim mjaft korrekt financiar, por mbi të gjitha më ka krijuar marrëdhënie mjaft të ngrohta njerëzore kur luaja për fanellën e tyre. Ndaj gëzimin që kam përjetuar për ngjitjen e Lushnjes time në Superligë e kam kompletuar duke bërë tifo edhe për Kamzën e cila ja arriti të triumfoj në grupin tjetër”, ka theksuar Taullau.

Arjan Likja

Formacioni i mundshëm i Lushnjës (4-4-2)

Spaho – Xhafa, Byzhyti, Allkanjari, Mone – Branica, Taullau, Ruço, Çela – Canka, Sefa

Morina: Ndeshje prestigji, Kamza e fiton trofeun

Kamza ia doli të sigurojë ngjitjen në Superiore ditën e hënë, kur barazoi me Besëlidhjen në shtëpi dhe tanimë luan finalen për trofeun e Kategorisë së Parë. Përballë ata do të kenë Lushnjen, e renditur e para në grupin B, kundërshtar ky që ka marrë vlerësimin e duhur nga ana e skuadrës së drejtuar nga Ramadan Ndreu. Pasi është kryer seanca e fundit stërvitore, ekipi është nisur drejt Elbasanit, aty ku ka kaluar natën dhe do të jetë sot në fushën e “Elbasan Arenës” për të luajtur finalen me verdhejeshilët. Para kësaj ndeshjeje, është Mario Morina ai i cili flet për “Sport Ekspres” dhe e konsideron ndeshjen me Lushnjen një sfidë prestigji. Objektivi është i qartë, të fitojnë dhe te të ngrenë trofeun. “Që në fillim të sezonit na u kërkua të ngjisnim skuadrën në Superiore dhe e arritëm këtë objektiv. Tashmë, jemi më të lirë, nuk kemi presion, edhe pse ndonjëherë është i nevojshëm. Shumëkush mund ta mendojë se kjo ndeshje mund të jetë kot, por, ne nuk e mendojmë kështu, pasi luhet për një trofe. Edhe një ndeshje lagje me lagje, kur ka një kupë në mes, kërkohet të fitohet, ndaj ne synojmë ta ngremë këtë trofe dhe ta mbyllim sezonin në mënyrën më të mirë të mundshme”, u shpreh fillimisht Morina për gazetën, ndërsa më pas foli edhe për Lushnjen, skuadrën që Kamza do të ketë sot përballë. “Nuk është se e njohim shumë si skuadër, pasi kemi garuar në grupe të ndryshme, por dimë që në ekip kanë një grup lojtarësh që luajnë prej vitesh dhe kanë eksperiencë edhe në Superiore. Nisur nga kjo, ne i vlerësojmë ata, sigurisht aq sa u takon, pa i mbivlerësuar apo nënvlerësuar. Janë 90 minuta për t’u luajtur dhe secila skuadër do bëjë më të mirën për të fituar. Shpresojmë të jemi ne ata”, mbyll deklaratën e tij Morina, autor i dhjetë golave me Kamzën këtë sezon.

Formacioni i mundshëm i Kamzës (4-4-2)

Gjonikaj – Frashëri, Lelis, Basriu, Boci – Deliallisi, Ferraj, Mehmeti, Hysa – Malindi, Morina

Trajner: R. Ndreu.

STATISTIKAT/ “Sport Ekspres” paraqet historinë e dy skuadrave që synojnë titullin

Statistikat Kamza – Lushnja, gjithçka e barabartë…

* Asnjëherë nuk janë ndeshur në kategorinë Superiore, por në Kategorinë e parë përballjet Kamza – Lushnja nuk mungojnë. Madje dëshmojnë një ekuilibër në të gjithë treguesit, me përjashtim të një goli plus që ka më shumë ekipin kamzali ndaj myzeqarëve. Konkretisht në 8 takime të derisotme Kamza ka fituar 4. Po kaq edhe Lushnja. Nuk ka asnjë barazim. Ndërsa golaverazhi është 10:9 në favor të Kamzës.

* Plot një dekadë më parë në ndeshjen “njohëse” Lushnja fiton në fushën me “dopietën e golave të Fation Sefës në 2’ e 28’ me rezultat 2-0 më 14.11.2007. Në takimin e kthimit Kamza realizon një fitore edhe më të pastër në shifra duke fituar 3-0 më 16.04.2008 ku shënuan Guri 5’, Malo 47’ e Rustemi 90’+1.

* Në sezonin 2009-10 ka një ndarje të njëjtë fitoresh me rezultatin e ngushtë 1-0. Në fillim, ishte Kamza që më 19.09.2009 fiton me golin e realizuar nga një lushnjar si: Okeljan Baze në 60’. Ndërsa më 20.02.2010 në myzeqe mjaftoi goli nga kavajasi Dorian Bubeqi në 36’që Lushnja të arrinte fitoren e saj po 1-0.

* “Fotokopje” rezultatesh në favor të njëra e tjetrës skuadër paraqitet në sezonin pasardhës. Më 23.12.2010 Kamza arrin fitoren 1-0 nëpërmjet golit të shënuar nga Likmeta në 82’. Nuk ia “përton” dhe Lushnja të kundërpërgjigjet me të njëjtën “monedhë”. Në “Roza Haxhiu”, vendaseve u mjaftoi goli në 12’ nga Xhynejt Çutra.

* Për herë të fundit janë ndeshur në sezonin e pesë viteve të shkuara. Takimi i parë ku pritës ishte Lushnja u luajt në Berat. Lagunarët fituar pastër 2-0. Shënues i të dy golave ishte “snajperi” Mikel Canka në 40’ e 44’. Në Kamzë, periferikët kryeqytetas arrijnë një fitore me goleadë 5-3. Është një Kamëz me “pesë yje” teksa shënuan Maho 12’ e 50’(11-m), portieri M. Bytyçi me 11-m në 33’, A. Koleci 63’ e Shaqiraj 86’. Kurse për Lushnjen autorët e golave janë “veteranët” Mikel Canka me dopietën e tij në 27’, 75’ e Viktor Gjyla 30’.

Statistikat: FATMIR EFICA