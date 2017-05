Senad Luliç i ka surprizuar të gjithë me një koment “funny” në llogarinë e Lorik Canës në “Instagram”. Në një foto ku ish-kapiteni i kombëtares shqiptare pozon me shpinë duke ecur bashkë me të birin, lojtari boshnjak i Lacios ka komentuar “O sa ka b*then e mir, shum mir pe dridh, zemer, shum mir pe dridh”, duke kujtuar një “hit” të kahershëm të muzikës shqiptare të repistit Getoar me këngëtaren Çiljeta. Luliç dhe Lacio më parë kanë luajtur bashkë në Romë.