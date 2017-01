Lulaj rikthehet në Korçë, edhe Oto Xhon nën vëzhgim

Pa kaluar 24 orë nga zyrtarizimi i trajnerit Ilir Daja në krye të Skënderbeut, vijnë lëvizjet e para. E enjtja ka sjellë ndryshime te kampionët, ku janë rikthyer Plaku dhe Lulaj, Xhejms do të shitet në Korenë e Jugut, ndërkohë që janë gati huazimet në skuadra të tjera. Sulmuesi Sebino Plaku dhe mbrojtësi Bruno Lulaj janë rikthyer të veshin fanellën e Skënderbeut, pas paraqitjeve të mira që kanë bërë gjatë gjysmës së parë të kampionatit respektivisht me Korabin dhe Laçin. Një tjetër lajm është se dje ka qenë në stërvitje edhe nigeriani Oto Xhon, shënuesi më i mirë i Superligës kosovare. Ai kryeson listën e golashënuesve në Kosovë me 14 gola, që i ka shënuar me fanellën e Trepçe 89’, ku është huazuar nga Skënderbeu. Xhon është një lojtar me vlera dhe, nëse trajneri Daja dëshiron ta ketë në grup, do të qëndrojë. Për emrat që pritet të huazohen dy të parët janë Masato Fukui dhe Serxhio, por do të ketë edhe të tjerë.

LULAJ – Një tjetër rikthim te Skënderbeu është mbrojtësi Bruno Lulaj. 21-vjeçari u huazua në fillim të këtij sezoni te Laçi, ku ishte titullar i padiskutueshëm, madje ka shënuar edhe gola të rëndësishëm me kurbinasit. Trajneri Daja nuk ka hezituar ta thërrasë lojtarin e Kombëtares U-21, që ka një kontratë afatgjatë me Skënderbeun. Janë dy rikthime të rëndësishme, që mund të konsiderohen edhe si gabime të Agostinelit.

OTO XHON – Lajmi më i papritur dje ka pasur të bëjë me praninë në stërvitje të nigerianit Oto Xhon. Futbollisti në fjalë ka qenë i huazuari te Trepçe 89’ në Kosovë, ku sulmuesi ka lënë përshtypje shumë të mira. Ai ka shënuar në gjysmën e parë të kampionatit 14 gola dhe kjo e ka detyruar presidentin Ardjan Takaj ta thërrasë në Durrës, ku Xhon është vënë nën urdhrat e trajnerit Daja. Nuk dihet ende vendimi përfundimtar, që i takon trajnerit Ilir Daja. Nëse ky i fundit bindet, nigeriani do të kthehet te Skënderbeu, por duhen disa ditë për të marrë një vendim. Me shumë gjasa, me skuadrën do të udhëtojë edhe nigeriani, që mund të quhet një tjetër përforcim. Këto tre prurje kishte Skënderbeu në seancën e fundit në Shqipëri.