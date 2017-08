Lukaku bëhet qesharak në Shkup, paska vërtet një problem të madh

Para se Nejmar të shkonte te PSG, një ndër lëvizjetve bujshme të verës ishte Romelu Lukaku nga Evertoni te Mançester Junajtid.

85 milionë euro, a vlen belgu aq? Të shumtë janë ata që mendojnë se jo, duke evidentuar problemet e sulmuesit në aspektin teknik. Në fakt, ka pasur plot raste ku Lukaku ka gabuar gola të lehtë, për shkak se kontrollin e topit nuk e ka prej mëndafshi, por ajo që bëri në Shkup kundër Realit ishte një armë e paparë për ata që e kritikojnë.

Kros në zonë, Pogba me kokë nuk arriti të thyente Kejlor Navasin dhe topin e grushtuar e gjuajti Lukaku, pak metra larg vijës fatale. Nuk mund të gabonte, apo jo?!

Don’t know whether to laugh or cry but anyway, it’s their money. #Lukaku pic.twitter.com/DjCOejYqA8

— Danny Welbeck (@WelBeast) 8. August 2017