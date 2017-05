Luftëtari përgatit festën për vendin e katërt

Gëzim Beqiri

E ka zhvilluar paradite stërvitjen e fundit para Kukësit ekipi i Luftëtarit, pa shumë sforcim, si ditët e fundit, për më pak se 60 minuta. Grupi i futbollistëve, që do të aktivizohet sot ndaj Kukësit, ka praktikuar në fund të seancës gjuajtjet standarde në dy portat. Do të ketë ndryshime skuadra gjirokastrite në formacion, pasi nuk ka gati disa titullarë, por kërkon t’u japë mundësi aktivizimi atyre lojtarëve, të cilët pak janë aktivizuar në kampionat. Do të jenë në përbërje të ekipit edhe disa elementë nga të rinjtë, madje është thënë se dy-tre do ta nisin lojën nga fillimi. Priteshin më shumë afrime nga të rinjtë në këtë ndeshje, por ekipi i 19-vjeçarëve luan një ditë më pas ndeshjen e vet. I mjafton barazimi Luftëtarit, që të mbetet në vend të katërt, vend që e mban për më shumë se 10 javë. Kukësi nuk ka si objektiv fitoren me çdo kusht, sepse e ka siguruar një javë më parë titullin, por ka që qëllim të mos humbasë për ta mbyllur kampionatin pa humbje.

REZULTATI – Futbollistët e Luftëtarit kanë bindjen se do të arrijnë një rezultat pozitiv, duke shpresuar të mos penalizohen nga gjykimi, si në shumë ndeshje të këtij kampionati, përfshirë edhe atë me Kukësin në Gjirokastër, ku miqtë shënuan me një penallti të paqenë në barazimin 2-2. Ishte Donald Rapo aiq ë barazoi dhe që do të jetë në formacion sot. Mungojnë Aleksi, Lamçe dhe Ramadani, por Lamçe mund të përfitojë nga Komisioni i Apelit, pas penalizimit me 6 javë, ku u pretendua se ka goditur një futbollist të Teutës, por që nuk ka rezultuar e vërtet. Pritej përgjigja dhe ka mundësi që Lamçe të jetë në formacion, bashkë me të rinjtë e tjerë si Bregu, Abazaj, Zogaj, Rapo, Brahimaj, Topi e Ruçi, që janë të moshës 20-22 vjeç. Ata duket se do të jenë edhe sezonin e ardhshëm pjesë e Luftëtarit, sepse kontratat e tyre janë me afat 3-vjeçar (2+1). Vendi i 4-t varet edhe nga rezultatet e Vllaznisë apo Teutës, që, nëse fitojnë, mund t’ia marrin Luftëtarit. Gjithsesi, në Gjirokastër është parashikuar festë në përfundim të takimit. Hyrja do të jetë e lirë për të pasur një pjesëmarrje sa më të shumtë të tifozërisë, jo vetëm që të mbështesë ekipin, por edhe për të festuar bashkë me futbollistët. Fishekzjarre të shumtë do të hidhen në shkallët e stadiumit, kur ndeshja të ketë përfunduar, duke e konsideruar sukses qëndrimin në Superligë.

Formacioni i mundshëm i Luftëtarit:

Ruçi – Topi, Beqiri, Rapa, Zguro – Rapo, Brahimaj, Zogaj, Rroca – Abazaj, Bregu