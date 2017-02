Luftëtari, pa 4 titullarë në transfertën e Korçës

Futbollistët e Luftëtarit e bënë pushim dje, për të filluar sot përgatitjet për takimin e ardhshëm ndaj Skënderbeut në Korçë. Do të ketë disa mungesa futbollistësh nga formacioni që luajti ndaj Korabit të dielën, për shkak kartonësh. Për kartonin e kuq të mesfushorit Behar Ramadani, trajneri Milinkoviç është i pakënaqur, jo se nuk e meritonte, por sepse nuk duhej të ndodhte ai episod, kur loja filloi dhe mbaroi “fair-play” dhe në atë rast u teprua sjellja midis tij dhe futbollistit Zefi të Korabit. Të paktën 3 titullarë do të mungojnë në ndeshjen ndaj Skënderbeut, pasi, përveç Ramadanit, i cili u ndëshkua me karton të kuq, kanë plotësuar numrin 3 të kartonëve të verdhë edhe Bojom, Beqiri e Kristal Abazaj.

Duket se nuk e kanë shqetësuar shumë trajnerin Milinkoviç këto mungesa, teksa shprehet: ”Na duheshin tri pikët ndaj Korabit dhe u kisha thënë futbollistëve të mos nguronin gjatë zhvillimit të lojës, qoftë edhe nëse ndëshkohen me kartonë, sepse rëndësi kishte fitorja. Kur erdha në Shqipëri ditët e para më thanë dhe më shpjeguan se, nëse merren mbi 28 pikë në kampionat, skuadra e siguron qëndrimin në Superligë. Kemi tashti kaq pikë sa më është thënë, por nuk mund të shprehem se jemi të garantuar për qëndrimin në Superligë. Na duhen fitore të tjera për ta thënë këtë, ndaj do të kërkojmë të marrim pikë ndaj çdo skuadre, duke nisur nga Skënderbeu. Shkojmë me mungesa, por kemi futbollistët e duhur për ndeshjen e ardhshme. Lamçe është njëri prej atyre, i cili mund ta fillojë si titullar në Korçë dhe kjo u pa gjatë aktivizimit me Partizanin. Rapo dhe Aleksi kanë ardhur në formën e duhur, por ka mbërritur edhe Usuma Mutumane, si dhe vjen së shpejti Pedro Bengui, duke na dhënë mundësinë të shkojmë në Korçë me formacionin e plotë. Kartonët janë pjesë e lojës, kur nuk teprohet në marrjen e tyre”.