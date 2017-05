Luftëtari nuk di më ku të ankohet, shihni penalltinë më qesharake në botë

Minuta 33 e ndeshjes Vllaznia-Luftëtari, luhet për vendin e katërt, një ndeshje jo dosido, edhe pse natyrisht mendjen e kanë të gjithë te kreu dhe gara e ethshme mes Kukësit, Skënderbeut e Partizanit.

Një kros në zonën gjirokastrite, një hedhje pa kuptim nga një lojtar shkodran që nuk e arrinte dot topin dhe… 11-metërsh!

Gjyqtari Emirjon Sino, në një pozicion perfekt për të gjykuar, jep penallti, që ndoshta është më absurdja e dekadave të fundit në Superiore.

Nuk mund të akuzohet askush pa prova, por duke parë e riparo pamjet, nuk mund të mos mbetesh gojëhapur.

Edhe Luftëtari, që ka disa javë që ankohet, poston videon në faqen e vet në Facebook dhe shkruan:

Ne këtë botë ekzistojnë njerëz që nuk meritojnë as t’i pështysh në fytyrë, prandaj po vazhdojmë para me mënyrën tonë të drejtë e luftarak. Në fund bëhen llogaritë dhe kur t’i bëjmë do shikoni që Luftetari nuk i detyrohet askujt përveç atyre njerëzve që kanë besuar dhe kanë mbështetur në çdo moment. Te tjerët ….në një rresht me arbitrat!!