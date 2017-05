Luftëtari, me shumë ndryshime ndaj Kukësit

Gëzim Beqiri

Ndonëse është java e fundit dhe shumë gjëra janë përcaktuar, Luftëtari nuk e ka ende luksin të relaksohet, sepse nesër ndaj Kukësit i duhen pikë, për të ms pritur vetëm rezultatet e rivalëve. Nëse Luftëtari siguron vendin e katërt, mund të shkojë edhe në Kupat e Europës, në varësi të finales së Kupës së Shqipërisë, që duhet të fitohet nga Skënderbeu. Futbollistët gjirokastritë janë të bindur për rezultat pozitiv ndaj Kukësit, ku edhe barazimi mjafton, që kjo ëndërr të behet realitet. Priten shumë ndryshime në formacion, ku do të ketë surpriza. Lamçe, Aleksi dhe Ramadani janë mungesa të sigurta dhe do të ketë shumë futbollistë të rinj, që do të aktivizohen nga fillimi. Në stërvitjen e djeshme u zhvillua një ndeshje brenda grupit dhe qartazi konstatohej prezenca e këtij ndryshimi në formacionin, që do të përballet me Kukësin. Ndoshta edhe Kukësi, duke qenë se e ka siguruar titullin, do të ketë ndryshime në formacion.

Pavarësisht kësaj, ndeshja parashikohet të jetë tepër luftarake, sepse Kukësi do që ta mbyllë sezonin pa humbje. Luftëtarit i duhet patjetër një pikë, sepse në të kundërt humbet më shumë se vendi i katërt në renditje. Ende nuk është komunikuar, por mendohet që hyrja në stadium të jetë e lirë, në mënyrë që jo vetëm të ketë sa më shumë publik, por edhe të festohet për arritjet e këtij sezoni. Pavarësisht si përfundon takimi me Kukësin, qëndrimi në Superligë për skuadrën gjirokastrite përbën sukses, pasi ky ishte objektivi parësor.

Me përfundimin e kampionatit mbyllet njëkohësisht edhe aventura te Luftëtari për disa futbollistë. Lëvizjet ende nuk janë komunikuar, por është normale që do të ketë afrime e largime për sezonin e ri.

MOSHAT – Luftëtari sezonin e ardhshëm do të ketë në Superligë ekipin U-17, me shumë mundësi edhe U-19-ën. Të rinjtë, me trajner A.Bistrin, e kanë siguruar Superligën dy javë përpara fundit të kampionatit. Ekipi U-19, me trajner P.Meçin, duhet të paktën të barazojë në ndeshjen e fundit, që të ngjitet në elitë. Edhe ky është një sukses dhe një mundësi më shumë për rritjen e cilësisë sportive, në mënyrë që të ketë më shumë mbështetje ekipi i të rriturve me futbollistë vendës. Në Gjirokastër ka disa muaj që ka filluar nga funksionimi akademia, ku më shumë se 200 fëmijë kanë kaluar nën vëzhgimin dhe përzgjedhjen e stafit teknik.