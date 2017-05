Luftëtari, i plotë në “finalen” e Shkodrës

Gëzim Beqiri

Ndeshja përballë Vllaznisë të mërkurën duhet fituar me çdo kusht për të ruajtur vendin e katërt. Kjo ndeshje vendos shumë për ekipin, që do të shpresojë pjesëmarrjen në Kupat e Europës, nëse Skënderbeu fiton Kupën e Shqipërisë. Kishte mundësi Luftëtari ta thellonte diferencën e pikëve ndaj ndjekësve, por nuk përfitoi nga humbja e Vllaznisë në Korçë, duke u mundur edhe vet nga Laçi në një ndeshje, që e filloi mirë, por më vonë gaboi shumë. Luftëtari ka qëndruar në Durrës, ku do të vazhdojë përgatitjet për ndeshjen e së mërkurës në Shkodër. Trajneri Milinkoviç ka mbetur shumë i pakënaqur nga loja e të tijve. Përveç atyre që tha pas ndeshjes, mësohet se ai ka pasur kritika për çdo futbollist. Ajo që u pa qartë në lojën e Luftëtarit ishte se futbollistët vazhdojnë të gabojnë dhe ndoshta janë vetëkënaqur nga rezultatet e 3 fazave të para. Në 5 ndeshje është marrë vetëm një fitore, edhe ajo me Korabin. Nuk janë këto mundësitë e ekipit gjirokastrit, që deri tani ka marrë vlerësime pozitive.

GABIMET – Tepër kritik trajneri Milinkoviç u tregua ndaj atyre futbollistëve që gabuan më shumë, ndërkohë që ka kërkuar mobilizim nga të gjithë për t’u kthyer në lojën e zakonshme, në zbatimin e detyrave taktike. ”Ngushëllim” për Luftëtarin në realizimin e objektivit për vendin e 4-t është humbja e Vllaznisë, rivales direkte, me të cilën do të ndeshet të mërkurën. Në fakt, nuk është vetëm Vllaznia në ndjekje të Luftëtarit, por edhe Teuta e Flamurtari, që, nëse fitojnë në mesjavë, gjirokastritëve u mbetet t’i gëzohet qëndrimit në Superligë. Në Shkodër Luftëtari do të jetë më i plotë, pasi kthehen Rapa, Ramadani, Lamçe dhe Bregu, të cilët do t’i japin më shumë forcë lojës sulmuese. Gjashtë ditë larg Gjirokastrës dhe, nëse Luftëtari kthehet duarbosh nga dy ndeshje transfertë, nuk do të pritet mirë. Luftëtari ka fituar 2-3 në Shkodër ndaj Vllaznisë me po këta futbollistë, kështu që mundësitë janë për një tjetër rezultat pozitiv. Në këtë transfertë vlen edhe barazimi, rezultat që mund të merrej edhe në Laç, por gaboi në fund. Gjirokastritët mund t’i kishin mbyllur llogaritë me golin e dytë, pasi në kundërsulm ishin 5 lojtarë kundër 2 kundërshtarëve. Nuk ishte ky gabimi i vetëm në Laç, ku Luftëtari tregoi se vërtet nuk është ai i mëparshmi. Dobësi ka pasur edhe në humbjet e mëparshme, sidomos ndaj Flamurtarit në Gjirokastër. Me Vllazninë është një finale për vendin e 4-t, por edhe ndeshjet e tjera janë të po kësaj vështirësie. Luftëtari pret më pas Teutën për të vazhduar në Tiranë me bardheblutë dhe javën e fundit do të presë Kukësin. Pa komentuar objektivat e këtyre tre ekipeve, duken qartë vështirësitë, prandaj kërkohet fitorja me çdo kusht ndaj Vllaznisë.