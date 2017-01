Luftëtari gati për rifillimin, Milinkoviç ka merak vetëm euforinë

Gëzim Beqiri

Luftëtari vazhdon përgatitjet intensive për takimin e ditës së shtunë me Partizanin, skuadër pretendente për titullin kampion. Paradite futbollistët u ndanë në dy grupe dhe kaluan më shumë se një orë përgatitje fizike në sallën e forcës, ndërsa pasdite stërvitja u krye për rreth dy orë në “Fushën e Vjetër”.Trajneri Milinkoviç, ndryshe nga paraardhësit e tij, nuk praktikon ndeshje kontrolli të mërkurën, por vazhdon përgatitjet më shumë në planin taktik. Ndaj Partizanit, përveç mungesës së Bregut, janë në mëdyshje për t’u aktivizuar Ramadani dhe Abazaj, sepse kanë qenë me gjendje gripale dhe nuk janë stërvitur ditët e fundit me grupin. Trajneri Milinkoviç pretendon se deri të shtunën ata do të jenë në gjendje të mirë, ndërkohë që mund të luajnë një pjesë loje Usama Mutumane dhe Pedro Bengui, nëse do të jenë në Gjirokastër përpara ditës së shtunë. Mutumane është vëzhguar nga afër nga vetë Milinkoviç dhe e ka krijuar bindjen për aftësitë e tij, ndërsa për afrikanin tjetër aktivizimi mbetet në varësi të gjendjes fizike të Abazajt.

MILINKOVIÇ – Trajneri i Luftëtarit, Mallden Milinkoviç, për situatën aktuale të skuadrës u shpreh: ”Jemi përgatitur si duhet për të përballuar sfidën ndaj Partizanit. Ditët e qëndrimit në Antalia kanë shërbyer shumë pozitivisht për ta filluar mbarë vitin dhe për ta përfunduar me sukses këtë sezon. Nëse nuk do të kishim shkuar në Turqi, nuk do të kishim përfituar sa duhet dhe nuk do të kishim atë formë sportive, sidomos në treguesit fizikë. Stërvitja dimërore kërkon kushte të tjera dhe atje ato ishin ideale. Përgatitjet për ndeshjen me Partizanin vazhdojnë dhe mbarojnë kur përfundon loja. Objektiv të vetëm kemi një, rezultatin pozitiv. Kjo nuk do të thotë se nuk do të synojmë trepikëshin. Fitorja është qëllimi i parë dhe për fitore do të luajmë. Partizani, edhe pse ka një grup lojtarësh cilësorë, nuk është mjaftuar me kaq, por ka kryer merkato aktive dhe jo më kot pretendon titullin. Me afrimet e Lamçes dhe Zguros dhe ardhjen në skuadër të Mutumane dhe Bengui, grupi ynë bëhet më i plotë dhe në gjendje të përballojë një skuadër si Partizani. Shpresojmë që Ramadani dhe Abazaj deri të shtunën të jenë në kondicionin më të mirë fizik, të aftë për t’u aktivizuar. Do të kemi shërbimet e Rrocës dhe Aleksit, që ishin të dëmtuar. Zhvilluam dy takime miqësore në Turqi dhe me ekipe të forta, që kanë marrë pjesë në Kupat e Europës. Fituam përmes një loje të bukur dhe më shqetëson fakti, nëse lojtarët do të mendojnë se kanë arritur gjithçka, duke kaluar në eufori, që është shumë e dëmshme. Partizani është ekip, që nuk duhet nënvlerësuar, por të konsiderohet realisht ashtu siç është dhe jo vetëm Partizani, por çdo skuadër e Superligës. Bëmë një testim me Tiranën dhe unë nuk jam mësuar me humbje, edhe pse ishte miqësore. Pas ndeshjes u kam kërkuar futbollistëve të jenë të matur, më aktivë dhe të luajnë me përkushtim, pavarësisht me kë dhe përse luhet. Për afrim të futbollistëve të tjerë mund të them se plotësojmë grupin me ardhjen e dy afrikanëve. Lamçe e Zguro plotësojnë më mirë kërkesat e skuadrës, por të gjithë e kanë parasysh se do të aktivizohet ai futbollist, i cili bën paraqitjen më të mirë në stërvitje dhe që zbaton si duhet detyrat gjatë lojës”.