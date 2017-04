Luftëtari “frikë” nga gjykimi, më shumë se nga Skënderbeu

Gëzim Beqiri

Përsëri stërvitja e Luftëtarit është zhvilluar në fushën e stadiumit, ku të dielën do të luhet takimi me Skënderbeun. Tapeti i fushës, duke qenë i një cilësie të lartë, nuk ka pësuar asnjë dëmtim, ndërkohë që deri në fund të sezonit janë për t’u luajtur edhe vetëm dy ndeshje në Gjirokastër. Edhe dje është zhvilluar pothuajse e njëjta procedurë stërvitjeje si një ditë më parë, me të vetmin ndryshim se ka pasur më shumë kohë për gjuajtjet standarde në portë, ku bëjnë pjesë edhe penalltitë. Gjirokastritët duket se kanë shpresën se gjyqtarët nuk do të gabojnë si në raste te tjera, ku Luftëtari ka qenë skuadra më e penalizuar nga ata.

FORMACIONI – Nuk i ka vënë futbollistët të luajnë midis tyre trajneri Milinkoviç, si në disa raste të tjera, kështu që ende nuk mundet të parashikohen futbollistët, të cilët do të përbëjnë formacionin ndaj Skënderbeut. Në fakt, që nga ndeshja e parë e këtij sezoni, edhe pse një ditë më parë drejtues apo pjesëtarë të stafit teknik kanë dalë në konferencë shtypi, nuk e kanë deklaruar në asnjë rast formacionin për ndeshjen e radhës, qoftë edhe afërsisht. Milinkoviç e ka sqaruar këtë fakt, duke thënë se kështu futbollistët do të jenë më të çliruar psikologjikisht. Ndaj Skënderbeut ka vetëm një mungesë, Brahimajn, i cili shënoi golin e parë në fitoren 4-0 ndaj Korabit, por u ndëshkua me karton të verdhë. Mendimi i përgjithshëm i futbollistëve është se nuk kanë asnjë dozë frike, pavarësisht se do të luajnë ndaj një ekipi, që pretendon titullin kampion dhe ndeshja e së dielës është vendimtare për të.

GJYKIMI – Në kampin gjirokastrit i druhen gjykimit të ndeshjes. Ky dyshim shtohet nga fakti se ende gabimet e arbitrave mbulohen në disa raste nga vetë FSHF-ja. Deklarimi nga klubi vlonjat se gjyqtari Enea Jorgji nuk ka gabuar në akordimin e penalltisë në dëm të Luftëtarit, që sipas këtij klubi, është konkluzion i FSHF-së, është absurd, sepse në të gjitha studiot u konsiderua gabim i arbitrit. Ndërkohë, nuk përmendet mosdhënia e penalltisë të shkaktuar ndaj Bregut. Jo më kot trajneri i Luftëtarit foli në shqip: ”Peshku i madh ha të voglin”. Tashmë ajo situatë ka kaluar dhe të gjitha përgatitjet po bëhen për ta fituar ndeshjen e radhës dhe suksesi të mos vijë nga një episod i vetëm, por përmes një loje me koncept sulmues.